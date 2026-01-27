Un altro alloggio occupato è stato sgomberato in via Aosta da Polizia Locale e ATC

Un altro alloggio occupato abusivamente, dopo quello sgomberato a inizio dicembre, è stato recuperato nel complesso di edilizia sociale di via Aosta 31, nel quartiere Aurora. L’intervento è stata condotto dalla Polizia Locale di Torino, con il supporto operativo dell’Agenzia Territoriale per la Casa, intervenuta per mettere in sicurezza l’appartamento.

“Ogni alloggio recuperato - ha commentato il presidente di Atc Maurizio Pedrini – segna un punto a favore del ripristino della legalità, in un’area della città in cui la richiesta di sicurezza da parte dei residenti è molto sentita”.

“L’intervento di oggi - ha dichiarato Maurizio Marrone, assessore regionale alla Casa - è la prova che combattere le occupazioni abusive è possibile. In Via Aosta, come altrove, per gli inquilini Atc l’aria è finalmente cambiata”.

Con l’intervento di oggi salgono a 11 gli appartamenti recuperati nel complesso di via Aosta. Un condominio, amministrato da uno studio privato, dove risiedono, in alloggi di proprietà della Città di Torino, assegnatari di casa popolare, insieme a proprietari privati.