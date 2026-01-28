Scontro tra due auto alla Gran Madre: traffico in tilt, tram e bus deviati

Traffico in tilt questa mattina alla Gran Madre per un incidente tra due vetture. Intorno alle 8.30 si è verificato un sinistro davanti alla chiesa del centro di Torino: secondo una prima ricostruzione una Smart proveniente dalla collina è andata a scontrarsi frontalmente contro un Porsche Carrera, che dal ponte Vittorio stava girando a sinistra in corso Casale.

Lunghe code

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale ed il carro attrezzi. Nell'area si registrano lunghe code - sia su corso Casale che su corso Moncalieri, lungo Po Diaz e corso Cairoli - perchè il passaggio delle auto èstato ridotto ad una corsia per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Un vero e proprio ingorgo, con le auto che passano poche alla volta al semaforo di Ponte Vittorio.

Mezzi pubblici deviati

I tram della linea 13 sono al momento bloccati ,in attesa che la strada venga liberata. Deviati anche i bus 56 in entrambe le direzioni: da corso Gabetti, prendono il ponte Regina Margherita, per poi transitare su via Vanchiglia fino a piazza Vittorio.