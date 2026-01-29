Weerg ottiene la certificazione ISO 14001:2015: una tappa chiave nel percorso verso una manifattura sostenibile

Il 23 dicembre 2025 rappresenta una data significativa per Weerg: l’azienda ha ottenuto la certificazione ISO 14001:2015 per il proprio Sistema di Gestione Ambientale. Il riconoscimento, rilasciato da ICIM S.p.A. e accreditato a livello internazionale tramite il network IQNET, certifica la conformità delle attività aziendali a criteri ambientali rigorosi, verificabili e misurabili.

Weerg offre un ampio ventaglio di tecnologie produttive, che spaziano dalla fresatura CNC alla stampa 3D, passando per lavorazioni come il taglio laser online , la sabbiatura e i trattamenti di finitura superficiale. Tutte le principali attività – comprese quelle più avanzate come la stampa 3D con tecnologia HP Multi Jet Fusion o il vapor smoothing – sono oggi gestite secondo parametri che tutelano l’ambiente e promuovono un uso responsabile delle risorse.

Ma la certificazione non è solo un risultato operativo: è il frutto di una visione chiara, che integra sostenibilità e innovazione all’interno della manifattura digitale.

Un sistema che misura, gestisce e migliora l’impatto ambientale

La norma ISO 14001:2015 costituisce lo standard internazionale di riferimento per i Sistemi di Gestione Ambientale. A differenza di altre certificazioni incentrate sul prodotto finito, prende in esame l’intera organizzazione: processi, risorse, gestione del rischio, monitoraggio degli impatti e strategia di miglioramento continuo.

Nel caso di Weerg, ICIM S.p.A. ha accertato la presenza di un sistema ambientale strutturato, capace di:

· Monitorare in modo sistematico gli aspetti ambientali più significativi delle attività.

· Definire obiettivi misurabili di riduzione dell’impatto ambientale.

· Rispettare tutte le normative ambientali applicabili.

· Formare il personale alla gestione sostenibile delle risorse.

· Attuare azioni correttive e preventive basate su dati concreti.

· Promuovere un miglioramento costante delle performance ambientali.

La certificazione ha validità triennale, con audit periodici volti a verificarne il mantenimento fino al 22 dicembre 2028.

Perché adottare uno standard ambientale internazionale

Weerg ha scelto volontariamente di adottare la ISO 14001:2015, senza obblighi imposti dal mercato. In un settore dove la manifattura digitale on-demand è già di per sé più sostenibile rispetto ai modelli tradizionali – grazie all’eliminazione di scorte superflue, alla riduzione degli sprechi e all’ottimizzazione delle risorse – l’obiettivo era superare la semplice intenzione per arrivare a una gestione tracciabile e misurabile.

Tre le motivazioni principali alla base di questa scelta:

· Trasparenza verso clienti e partner. Sempre più aziende, in particolare nei settori automotive, medicale e aerospaziale, richiedono fornitori con certificazioni ambientali formali. La ISO 14001:2015 consente di offrire una prova concreta e verificata da terzi, in linea con le crescenti esigenze ESG lungo tutta la filiera.

· Miglioramento continuo dei processi. Il sistema certificato impone una misurazione costante degli impatti ambientali: consumi, emissioni, rifiuti, materiali. L’analisi di questi dati permette di identificare aree critiche e intervenire con azioni concrete basate su evidenze.

· Responsabilità verso il territorio. Con sede a Scorzè, in provincia di Venezia, Weerg è parte integrante di una comunità. La certificazione ambientale rappresenta un impegno formale verso il contesto in cui l’azienda opera, contribuendo a ridurre l’impatto sul territorio e sulle persone che lo abitano.

Risultati concreti: processi, organizzazione, documentazione

L’adozione della ISO 14001:2015 ha prodotto effetti misurabili in diverse aree aziendali. Il cambiamento non è stato solo formale: ha modificato la gestione operativa, la cultura interna e la tracciabilità delle attività.

Mappatura delle fasi e riduzione degli sprechi

Tutte le lavorazioni – fresatura CNC, stampa 3D HP MJF, FDM, MSLA, sabbiatura, tintura, vapor smoothing – sono state analizzate in dettaglio per individuare input, output e impatti ambientali. Sono state introdotte procedure per la corretta differenziazione dei materiali (plastica, metalli, scarti), monitoraggio energetico continuo e gestione tracciata delle sostanze chimiche.

Una cultura della sostenibilità condivisa

Il personale è stato formato in modo continuativo, sono stati avviati audit interni regolari e implementato un sistema strutturato di reporting ambientale. Anche fornitori e partner sono stati coinvolti nel processo, contribuendo alla diffusione di una cultura improntata alla responsabilità.

Tracciabilità e trasparenza certificata

Ogni lavorazione è documentata in modo conforme agli standard. I clienti che operano secondo criteri ESG possono richiedere report e certificazioni, garantendo trasparenza e preparazione in caso di audit di filiera.

Una leva anche per chi sceglie Weerg

I benefici della certificazione ISO 14001:2015 non si limitano all’ambito aziendale. Chi collabora con Weerg può contare su un partner strutturato, affidabile e allineato alle necessità dei mercati più esigenti. Tra i vantaggi per i diversi interlocutori:

· Responsabili acquisti. La riduzione del rischio di filiera è uno dei benefici più immediati. Un fornitore certificato ISO 14001:2015 garantisce processi standardizzati, documentazione tracciabile e conformità normativa verificata da ente terzo. Questo si traduce in minori criticità operative, maggiore prevedibilità e serenità nella gestione della supply chain.

· Team R&D e ingegneria. Nello sviluppo di nuovi componenti, è essenziale poter contare su processi ripetibili, qualità costante e materiali conformi. La certificazione ambientale rappresenta un indicatore indiretto ma solido di organizzazione strutturata e controllo rigoroso dei processi produttivi.

· Imprenditori e decision maker. In un contesto sempre più orientato alla sostenibilità, collaborare con fornitori ESG-compliant facilita la compilazione dei report di sostenibilità e conferma, con evidenze verificabili, l’impegno concreto verso obiettivi ambientali misurabili.

· Startup e innovatori. Nei round di investimento, la sostenibilità della filiera produttiva viene esaminata attentamente. Affidarsi a partner certificati può diventare un elemento competitivo decisivo durante la due diligence, rafforzando la credibilità del progetto agli occhi degli investitori istituzionali.

Una manifattura sostenibile, innovativa, orientata al futuro

La certificazione ISO 14001:2015 non rappresenta un traguardo, ma l’inizio di un percorso di miglioramento continuo che Weerg intende portare avanti con la stessa concretezza applicata ogni giorno alla produzione. Nei prossimi mesi, infatti, sono previste azioni mirate in diverse direzioni:

· Ottimizzazione dei consumi energetici attraverso analisi approfondite dei processi più impattanti.

· Valutazione e introduzione di materiali alternativi a minore impatto ambientale, senza compromettere le prestazioni tecniche.

· Rafforzamento delle collaborazioni con fornitori che condividano gli stessi standard ambientali.

· Comunicazione trasparente dei progressi raggiunti, inclusi gli ambiti in cui esistono ancora margini di miglioramento.

Per Weerg, la manifattura responsabile non è un vincolo operativo ma una vera opportunità: consente di rendere i processi più efficienti, le relazioni lungo la filiera più solide e il valore generato più duraturo nel tempo.

La ISO 14001:2015 rappresenta un impegno formale verso la sostenibilità ambientale dei processi. Ma soprattutto, è una scelta precisa: aderire a una visione della manifattura che coniughi precisione, velocità e responsabilità.

Perché produrre con eccellenza significa anche produrre con consapevolezza.

















