Spaccia hashish ad una 20enne e scattano le manette: record di arresti/denunce in piazza Santa Giulia

Durante i controlli i Carabinieri hanno trovato anche una 16enne con a carico un DASPO per rapina ai Murazzi

Una media di un arresto/denuncia ogni dieci giorni: è quello che si registra da inizio anno nella sola area di piazza Santa Giulia. L’ultimo è avvenuto questo lunedì pomeriggio nei pressi di via Guastalla. I Carabinieri, durante un servizio di controllo, hanno visto un gambiano cedere una dose di hashish a una ragazza italiana di vent’anni.

Arrestati per spaccio

Il presunto spacciatore, poi portato in caserma e controllato in maniera più approfondita, nascondeva nei vestiti anche 30 grammi di marijuana. Nel portafoglio sono state infine trovate banconote di diverso taglio, circa a 130 euro, ritenute provento di spaccio e anch’esse sequestrate insieme alla droga. L’uomo, un trentasettenne senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio mentre la ragazza è stata invece segnalata alla Prefettura.

Sempre a gennaio, nelle vie adiacenti a piazza Santa Giulia, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino centrafricano sorpreso a cedere una dose di marijuana a un trentenne. Nei vestiti del presunto spacciatore c'erano altri 5 grammi della stessa sostanza.

DASPO urbano per una 16enne

Una 16enne, responsabile di una rapina commessa alcuni mesi fa ai Murazzi, è stato denunciata per violazione del DASPO urbano: provvedimento vieta alla ragazza la frequentazione dei locali e delle zone del centro di Torino.