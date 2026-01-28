Dalla piazza allo smartphone, il mercato di Borgo Vittoria diventa digitale

Un passo importante verso la modernizzazione e la valorizzazione delle eccellenze locali: da oggi, il mercato di Borgo Vittoria entra nel mondo digitale grazie all’integrazione sulla piattaforma Mercato Itinerante. L’iniziativa, promossa dalla Circoscrizione 5, punta a coniugare tradizione e innovazione, tutelando gli storici operatori mercatali e offrendo un servizio più comodo e accessibile ai cittadini.

"Con questa digitalizzazione, i nostri ambulanti potranno intercettare nuove fasce di consumatori senza perdere la loro identità", commenta Alfredo Ballatore, coordinatore al Commercio della Circoscrizione 5. Il progetto consente una gestione centralizzata delle consegne, riducendo il traffico nel quartiere e rispondendo alle esigenze di chi non può frequentare il mercato nelle ore mattutine.

Gli utenti avranno accesso a prodotti freschi e di qualità, acquistabili online con la comodità della consegna a domicilio, sostenendo al contempo l’economia locale. "Invitiamo tutta la cittadinanza a scoprire questo nuovo servizio e a sostenere attivamente il lavoro dei nostri produttori e commercianti", aggiunge Ballatore.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di digitalizzazione del commercio tradizionale, pensata per rafforzare la competitività degli operatori locali e garantire continuità economica in un contesto di mercato globale sempre più tecnologico.

Il portale ufficiale per accedere al Mercato digitale è già operativo: borgovittoria.mercatoitinerante.it. Per la Circoscrizione 5, la digitalizzazione non è solo innovazione, ma uno strumento per costruire un futuro sostenibile per le attività produttive del territorio, unendo tradizione e tecnologia.