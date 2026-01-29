Premiata la gestione eccellente di S.C.S. Nicco: "Riconoscimento per un intero territorio"

"Quando un’azienda pubblica funziona così bene, è sì un successo gestionale, ma è soprattutto la vittoria di un intero territorio". Così il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, ha accolto a Palazzo Lascaris i vertici della S.C.S. – Società Canavesana Servizi di Ivrea, premiata con il riconoscimento nazionale “Industria Felix – L’Italia che compete”, che inserisce l’azienda tra le 20 migliori società italiane per solidità ed efficienza.

All’incontro erano presenti il Presidente Calogero Terranova, il Vicepresidente Stefano Tuberga e il Direttore Andrea Grigolon e tanti amministratori locali. SCS opera ogni giorno in 57 Comuni del Canavese, garantendo servizi essenziali nella raccolta e gestione dei rifiuti, con attenzione alla qualità del servizio e alla sostenibilità.

"È stato naturale che fosse il Consiglio regionale a voler valorizzare questo risultato – ha proseguito Nicco – perché è il frutto di una gestione competente, del lavoro dei dipendenti, ma anche della collaborazione dei sindaci e dei cittadini, che ogni giorno fanno la loro parte".

Il premio “Industria Felix” valorizza le realtà che si distinguono per affidabilità e capacità di creare valore. "Questo riconoscimento – ha concluso il Presidente Nicco – è un premio per tutto il territorio, che dimostra come anche nei servizi pubblici locali si possa raggiungere l’eccellenza quando c’è responsabilità, visione e spirito di comunità".