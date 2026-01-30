Avetta e Canalis (Pd): "La Regione deve garantire un adeguato finanziamento alle Soms"

«La Regione Piemonte garantisca un adeguato livello di finanziamento, almeno pari a quanto previsto nel 2023 (ovvero 300.000 euro), a favore delle Società operaie di mutuo soccorso per la manutenzione e ristrutturazione delle sedi, e finanzi in modo adeguato nel corso del triennio il centro di documentazione e studio sulle SOMS»: questo l’impegno previsto dall’Ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale del Piemonte e presentato dai consiglieri regionali del Partito Democratico Alberto Avetta e Monica Canalis.

«Le società operaie di mutuo soccorso (SOMS) hanno una storia lunga più di un secolo e mezzo e rappresentano un patrimonio sociale e civile di enorme valore - spiega Monica Canalis - Ad accomunare tutte le SOMS è una precisa missione: aiutare le persone, in particolare quelle più fragili e gli anziani, attraverso il mutuo sostegno, senza scopo di lucro e con una forte radice territoriale. Sostenere le SOMS vuol dire sostenere il Welfare e la tenuta del tessuto comunitario, in un territorio che ha visto nascere la prima SOMS d’Italia e che oggi ospita quasi la metà delle SOMS italiane».

Aggiunge Alberto Avetta: «Le risorse regionali servono a garantire alle SOMS la ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili, gli arredi delle sedi e gli interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario. Nel corso degli anni queste risorse sono progressivamente diminuite, passando dai 300mila euro del 2023 ai 200mila del 2025. Durante la discussione del Bilancio la previsione è di circa 120mila euro per il 2026 e 153.000 per il 2027 e il 2028. Per quanto riguarda il contributo regionale per il centro di documentazione e studio delle SOMS si passa dai 130mila euro del 2026 ai 121.500 euro nel 2027 e 2028».

Concludono i consiglieri regionali Alberto Avetta e Monica Canalis: «L’approvazione dell’Ordine del giorno è un segnale importante per arrivare a garantire alle SOMS risorse adeguate ai loro compiti. Ci aspettiamo che la Giunta regionale, con l’assestamento di Bilancio, tenga fede all’impegno preso».