Torino città universitaria, ma mancano 24mila posti letto

Che Torino sia una grande città universitaria è un fatto. A dirlo sono i numeri del Politecnico e dell’Università, dove rispettivamente studiano 40mila e 81mila persone. Nel capoluogo piemontese però mancano ben 24mila posti letto per soddisfare il bisogno abitativo di chi sceglie di laurearsi all’ombra della Mole.

A mettere nero su bianco questo deficit l’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, che questo pomeriggio ha fatto il punto sulle residenze per studenti, necessario anche in un’ottica di revisione del piano regolatore. “Torino – ha spiegato l’esponente della giunta - condivide con Milano e Roma il destino di essersi ritrovata città universitaria: non storica come Bologna o Padova”.

I numeri

Nel capoluogo piemontese abbiamo due grandi Atenei. Il primo è il Politecnico, con 39.700 iscritti totali: metà vengono da fuori Piemonte, mentre il 20% è straniero. UniTo ha circa il doppio degli studenti, ma solo un quarto proviene extra-regione e appena il 6.6% non è italiano. “Noi valutiamo – ha chiarito Mazzoleni – in 120mila persone la popolazione studentesca post diploma in città: con 850mila abitanti diventa un dato rilevante”.

I prezzi di Milano e Torino

Dal punto di vista abitativo, ci sono 18 studentati pubblici e 49 residenze private. Economicamente, come ha chiarito Mazzoleni, Torino è molto competitiva e l’affitto è abbastanza basso. Per dare due parametri i prezzi a Milano di una stanza singola e di una doppia sono mediamente di 637 euro e 363 euro. Nel capoluogo piemontese uno studente spende decisamente meno, perché i prezzi si aggirano rispettivamente sui 409 euro e 228 euro.

Nel capoluogo piemontese sono 44mila i fuori sede bisognosi di alloggio, di cui 13mila stranieri. Nelle residenze ci sono 8.500 posti letto, mentre sommando gli alloggi privati 11.570: nel capoluogo mancano quindi circa 24mila nuovi posti letto per soddisfare il fabbisogno abitativo. “Stiamo cercando quindi – ha concluso Mazzoleni – di accompagnare i proponenti pubblici che ci propongono studentati”.

Nuovi posti letto

Sul fronte delle nuove residenze universitarie, lo scorso mese hanno preso il via i lavori nell’ex ospedale Maria Adelaide dove per l’aprile 2026 saranno disponibili 369 stanze. In via Tollegno 22 RELIFE sta realizzando uno studentato da cento posti letto. Nel futuro ne sono previsti altri due, uno all’interno dell’ex Manifattura Tabacchi (200 posti letto) e nell’ex Scalo Vallino (rilasciato permesso a costruire per 400 posti letto).