Turismo Torino e provincia, i soci approvano il piano di attività e il budget previsionale per il 2026

Si è tenuta oggi, alla presenza dell’85.3% degli aventi diritto, la prima Assemblea dei Soci di Turismo Torino e Provincia dell’anno in corso (la 39ª), presieduta da Maurizio Vitale. L’ATL annovera complessivamente 77 soci, tra enti pubblici e soggetti privati, e opera su un territorio che comprende 312 Comuni.

Nel corso dell’Assemblea è stato presentato e approvato il piano di attività e budget previsionale per l’anno 2026 che chiude in pareggio.

È stato altresì evidenziato che, a seguito dell’apertura dell’aumento di capitale sociale di Turismo Torino e Provincia, la Regione Piemonte ha incrementato le sue quote. Tale intervento è finalizzato a sostenere il rafforzamento della società di promozione turistica, rinnovata attraverso un aumento complessivo del capitale a 2,5 milioni di euro, l’estensione della durata fino al 2050 e l’introduzione di una nuova governance che prevede la nomina del Presidente da parte della Regione.



“Esprimo profonda gratitudine ai Soci per la rinnovata fiducia accordataci", dichiara Maurizio Vitale, Presidente di Turismo Torino e Provincia. "L'approvazione del budget e del piano di attività 2026 attesta il contributo strategico dell'ATL allo sviluppo economico di tutto il territorio regionale".



Dichiara Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte: “La Regione Piemonte ha raddoppiato la propria quota di partecipazione al capitale sociale di Turismo Torino e provincia, portandola a 640mila euro. È un impegno che si inserisce nella più complessiva ricapitalizzazione dell’ATL dell’area metropolitana, per consentirle di raggiungere gli obiettivi strategici delineati e adempiere al rinnovato ruolo che la Regione le assegna nello sviluppo del turismo piemontese. Chiaramente ci aspettiamo una risposta del territorio positiva e un aumento di presenza nel capitale sociale anche da parte di altri attori del panorama turistico che oggi non sono presenti nella compagine societaria”.

"Il piano di attività e il budget 2026 di Turismo Torino e Provincia – sottolinea Domenico Carretta, Assessore al Turismo della Città di Torino - confermano il ruolo strategico dell’ATL nella valorizzazione di Torino come meta turistica in forte crescita. Continuiamo a investire su un modello di sviluppo turistico sostenibile e innovativo, rafforzando l'attrattività a livello nazionale e internazionale grazie ad un ricco palinsesto di eventi distribuito su tutti i mesi dell'anno".



"Come Camera di commercio – sottolinea Massimiliano Cipolletta, Presidente di Camera di commercio di Torino - intendiamo continuare a sostenere le attività di Turismo Torino e Provincia, con cui ogni giorno lavoriamo, sia in occasione dei grandi eventi in cui la città è protagonista, sia nella promozione quotidiana in Italia e all'estero delle eccellenze turistiche del nostro territorio. Numerosi i progetti su cui siamo al lavoro congiuntamente, a partire da CioccolaTò in programma dal 13 al 17 febbraio prossimi".



Nel corso del 2025, l’ATL ha ottenuto risultati rilevanti in diversi ambiti di intervento, perseguendo l’obiettivo di incrementare i flussi turistici nazionali e internazionali, assicurare un’accoglienza di alto livello attraverso la capillare rete degli Uffici del Turismo e favorire lo sviluppo del settore MICE. Qualche numero?

Attività

Ø Nei 16 Uffici del Turismo presenti sul territorio, oltre 300.800 contatti e passaggi, più di 39.000 ore annuali di servizio e supporto attivo a turisti e operatori e oltre 700.000 informazioni erogate;

Ø Oltre 1.900 strutture ricettive di Torino e provincia di competenza, 27 operatori incoming partner, 70 quelli congressuali e 162 outdoor iscritti al registro; 4.000 gli iscritti al registro dedicato alle scuole e agli operatori del turismo scolastico;

Ø 45 gli eventi promozionali presidiati in Italia e all’estero, tra fiere, workshop, educational, ed eventi per i visitatori.

Web e Media

Ø 570.746 utenti attivi e 5.087.409 interazioni su www.turismotorino.org;

Ø Oltre 260.520 i follower totali dei canali social (Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok, Youtube) con una crescita massima del 126% su base annuale;

Ø Oltre 100 i giornalisti e content creator ospitati all’anno tra nazionali ed internazionali e oltre 70 gli articoli usciti sulla destinazione Torino e provincia.

Torino+Piemonte Card

Ø Oltre 70mila Torino+Piemonte Card vendute con un incremento del 10% rispetto al 2024.

L’Assemblea è proseguita con la presentazione dei principali obiettivi strategici per il 2026, che vedranno l’ATL impegnata nel rafforzare il posizionamento di Torino e della sua provincia come destinazione di eccellenza nel panorama turistico nazionale e internazionale. Le priorità includono lo sviluppo economico del territorio attraverso l’aumento della permanenza media dei visitatori, l’incremento della spesa turistica e la destagionalizzazione dei flussi. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla promozione di pratiche ecocompatibili, sia nell’organizzazione degli eventi sul territorio sia nella gestione quotidiana delle attività turistiche, favorendo infrastrutture per il turismo sostenibile e l’utilizzo di trasporti ecologici, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale. Completa il quadro l’investimento nella digitalizzazione, nella formazione tecnologica e nell’automazione del sistema di promozione turistica e dell’esperienza del visitatore, al fine di migliorare l’efficienza operativa e la qualità percepita dal mercato.

Tra i progetti straordinari si evidenzia il ruolo dell’ATL, di ente organizzatore della seconda edizione di CioccolaTò (13/17 febbraio) e di coordinamento per la quinta edizione delle Nitto ATP Finals (15/22 novembre). Per quanto riguarda il territorio della Città Metropolitana, verranno inoltre rafforzati i prodotti legati al cicloturismo e al trekking a livello provinciale, con la realizzazione di un anello intorno a Torino che interesserà i territori del Canavese, delle Valli di Lanzo, della Val di Susa, del Pinerolese e delle Colline del Po. Prosegue inoltre il progetto Fly Fishing, che coinvolge il territorio dell’Alta Val di Susa, così come i Welcome Tour® Pinerolo, con un nuovo calendario di visite guidate previsto per il 2026, realizzato in collaborazione con la Città di Pinerolo e l’associazione Made in Pinerolo. Si affianca la promozione del territorio in chiave cicloturistica attraverso il progetto Upslowtour – Pinerolese Terra di Bici e il progetto Outdoor Chierese, che ha l’obiettivo di mappare percorsi ciclabili e pedonali nel territorio chierese e di organizzare eventi dedicati alla valorizzazione di tali itinerari. Prosegue l’attività di promozione delle grandi stazioni sciistiche attraverso un marketing mix di attività, dalla partecipazione alle fiere, a press trip ed eductour per media e operatori a livello internazionale e con azioni di comunicazione.

Tra le novità del 2026, la Congress Card il cui obiettivo sarà di agevolare e prolungare la permanenza sul territorio offrendo una serie di agevolazioni accattivanti per il settore congressuale.