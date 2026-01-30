Sicurezza, anagrafe e centro Vipacco: i temi sul tavolo del sindaco a Pozzo Strada

Una sala partecipata e tanti temi concreti sul tavolo per il decimo incontro del sindaco Stefano Lo Russo con i cittadini di Pozzo Strada e Aeronautica. Un appuntamento molto sentito, con domande dirette da parte dei residenti, tra riqualificazione urbana, sicurezza e servizi.

“Carluccio quasi pronta”

Il sindaco, con a fianco la consigliera del Pd Ludovica Cioria, ha introdotto la serata allargando lo sguardo sul contesto generale: dalla crisi energetica passando per i cantieri del Pnrr e il progetto della metro 2. Ampio spazio agli interventi di riqualificazione culturale. Con buone notizie: “Stiamo lavorando molto sulle biblioteche – ha spiegato – la Carluccio, qui vicino, sarà pronta in primavera. Con lei altre 17 biblioteche cittadine”.

Mercati e verde pubblico

Capitolo mercati: conclusi i lavori in corso Racconigi e corso Brunelleschi, mentre proseguono gli interventi sul verde pubblico. In primo piano i lavori al Ruffini e allo stadio Primo Nebiolo, dove si è concluso il restyling della pista di atletica. Sul tema delle buche e delle strade dissestate, il sindaco ha annunciato l’utilizzo di 32 milioni di euro messi a disposizione dalla Fondazione Crt per riasfaltature e sistemazioni.

Via Vipacco

Non poteva mancare una domanda sul centro bruciato di via Vipacco. “C’è una progettualità in corso – ha chiarito Lo Russo – stiamo cercando di recuperare risorse e contiamo di avere notizie entro qualche mese”.

Molto sentito anche il tema della sicurezza, con segnalazioni su micro-insediamenti di camper e scippi. “Per quanto riguarda i camper, stiamo studiando un regolamento ad hoc”.

L’anagrafe di via De Sanctis

Dai cittadini sono arrivate anche richieste pratiche, tra cui maggiore attenzione all’anagrafe di via De Sanctis. Su quest’ultimo punto, Lo Russo ha spiegato che la carenza di personale è nota, ma il Comune sta intervenendo con sportelli di facilitazione digitale diffusi sul territorio.

La raccolta firme

Infine, una segnalazione sulla piazza scolastica di via Fattori, dove sono state raccolte 400 firme per chiedere la rimozione della sperimentazione in corso. Un tema che l’amministrazione si è impegnata ad approfondire.

L'impianto sportivo Trecate

Da citare anche l’intervento di Vittorio Ghirlassi, che ha ricordato il ruolo dell’impianto sportivo Trecate 46: “Lo gestiamo dal 2011, con un investimento di oltre 2 milioni di euro. È un luogo aperto alla cittadinanza che ha contribuito a valorizzare il quartiere, anche grazie all’unica pista di pattinaggio a rotelle coperta e riscaldata della città”.