Mirco Repetto lancia il guanto per le elezioni di Venaria: trasporti per il poliambulatorio, doposcuola gratuito e una casa per le donne [FOTO]

È partita ufficialmente la campagna elettorale del candidato sindaco di Venaria Reale Mirco Repetto, sostenuto da centrosinistra e Movimento 5 Stelle. La presentazione è avvenuta la sera di giovedì sul palco di Mondo Verde di fronte a una sala gremita di sostenitori, dove sono stati lanciati i primi punti chiave delle proposte e delle idee che Repetto svilupperà nei prossimi mesi.

La cultura ha ovviamente occupato un posto in prima linea, visto il passato da direttore artistico del Teatro della Concordia e presidente della Fondazione Via Maestra. Ma sul tavolo anche la sanità - "Abbiamo spostato l'ospedale, ma le persone devono poterci andare nel nuovo poliambulatorio. Vogliamo provare a fare funzionare le case di comunità? E imbastire un discorso sulla prevenzione che entri nelle case" -, interventi strutturali nelle scuole - "Perché non facciamo anche a Venaria il doposcuola gratuito per i bambini delle elementari e delle medie?" - una casa delle donne, più attenzione ai parchi e un no al consumo di suolo.

Al candidato sindaco del campo largo è arrivato anche l'endorsement del sindaco di Torino e della città metropolitana, Stefano Lo Russo, con un videomessaggio. "Il suo programma - ha detto - affronta con serietà e visione le principali sfide della città: sviluppo sostenibile, coesione sociale, qualità dei servizi e partecipazione dei cittadini. Ed è per questo che sostengo con convinzione Mirco Repetto, perché è la scelta giusta per guidare Venaria nei prossimi anni e costruire insieme un futuro migliore".

Tanto il sostegno ricevuto, sia da politici in presenza che in videomessaggio. "Questa sera è una vittoria avere una platea così nutrita - ha detto il sindaco di Collegno, Matteo Cavallone - e ci fa pensare che possiamo far tornare Venaria al centrosinistra. Mirco Repetto è il candidato perfetto per farla diventare un centro culturale".

"In questi anni ho apprezzato in Mirco due qualità che un sindaco deve avere - ha aggiunto il sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito -: sa ascoltare e sa gestire un asset culturale che è la principale forza di questa città".

"Serietà e collaborazione sono ciò che ci contraddistingue" ha concluso dal palco Alessandro Sicchiero, sindaco di Chieri. A mandare messaggi di sostegno anche il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, la capogruppo Pd in consiglio regionale, Gianna Pentenero e i consiglieri regionali Pd Monica Canalis, Daniele Valle, Laura Pompeo, Nadia Conticelli e Alberto Avetta. Da Alleanza Verdi Sinistra il videomessaggio della capogruppo Alice Ravinale e della consigliera regionale Valentina Cera. Sul palco anche l'ex presidente di Regione Piemonte ed eurodeputata, Mercedes Bresso.

"Bella l'idea che tutto il mondo di sinistra, democratico e riformista abbia trovato un modo per stare insieme e pensare un futuro per tutti - ha dichiarato Repetto -. Per questo il messaggio che abbiamo scritto qui per lanciare la campagna elettorale è 'Noi insieme': perché l'idea dell'unità è la più importante, per recuperare la storia di Venaria".