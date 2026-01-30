Universi Ludici: tre giorni per riscoprire il gioco come strumento culturale

Tre giorni dedicati al gioco come strumento educativo, culturale e sociale. Dal 5 al 7 febbraio 2026, il centro cultura ludica “Walter Ferrarotti” apre le sue porte a insegnanti, professionisti dell’educazione e cittadini con “Universi Ludici - percorsi e prospettive sulla cultura ludica”, un evento pensato per celebrare i quarant’anni dalla fondazione del Centro.

Un anniversario importante che diventa occasione per riflettere sul ruolo del gioco nella società contemporanea, attraverso un programma ricco e variegato che alterna momenti plenari, laboratori tematici, visite immersive e iniziative aperte alla cittadinanza.

Un programma tra formazione, sperimentazione e partecipazione

Il calendario delle iniziative - consultabile nel programma completo - propone conferenze di approfondimento, laboratori esperienziali e visite guidate pensate per valorizzare le molteplici potenzialità educative e culturali del gioco, rivolgendosi a pubblici diversi e favorendo il dialogo tra ricerca, scuola e comunità.

Particolare attenzione è riservata anche alle famiglie: sabato 7 febbraio sono infatti previste attività gratuite dedicate ai più piccoli e ai loro accompagnatori, sempre con prenotazione obbligatoria.

Nuovi percorsi espositivi tra giocattoli e videogiochi

In occasione di “Universi Ludici” verranno inaugurati anche due nuovi percorsi espositivi permanenti, che arricchiranno l’offerta culturale del Centro: “Il mondo del giocattolo: oltre cent’anni di storia”, un viaggio attraverso l’evoluzione dei giochi e dei materiali che hanno accompagnato l’infanzia di intere generazioni. E "Dai primi videogiochi ai digital games”, un percorso dedicato alla storia e allo sviluppo del videogioco, dalle origini alle più recenti forme di intrattenimento digitale.

"Il Centro di Cultura Ludica rappresenta un vero e proprio gioiello della nostra città: luogo di educazione, gioco e crescita per l’intera comunità - dichiara Carlotta Salerno, assessora alle Politiche educative della Città di Torino -. Troviamo in questo spazio, come negli altri centri ITER, occasioni di incontro, condivisione e scoperta, grazie sia alle attività coprogettate con le associazioni del territorio, sia ai numerosi eventi aperti al pubblico. Festeggiare, quindi, il quarantesimo anniversario con scuole, famiglie, Indire, le università e tutta la comunità educativa è stata la scelta più naturale. Ci aspettano tre giorni ricchi di divertimento e bellezza".

Informazioni utili

Tutte le attività sono gratuite, ma è obbligatoria la prenotazione. L’evento si svolgerà presso il centro cultura ludica “Walter Ferrarotti”, in via Millelire 40.