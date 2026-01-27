A Mirafiori una nuova area pedonale davanti alla scuola: stop alle auto h 24

A Mirafiori una nuova area pedonale davanti ad una scuola. Lo spazio, compreso nel tratto di via Monastir interno 17 e via Candiolo interno 34, chiude definitivamente alle auto dopo la sperimentazione avviata nel 2025. Il via libera è arrivato oggi dalla Giunta comunale, su proposta dell’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta.

L'ingresso della scuola

Lo stop ai veicoli era stato chiesto a gran voce dai residenti, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle famiglie. Vicino all'incrocio delle due vie si trova infatti l’ingresso della materna “La Giostra”, dove negli orari di entrata e uscita dei bambini erano state segnalate alcune criticità legate alla sicurezza.

Con l’istituzione definitiva dell’area pedonale, lo stop ai veicoli sarà 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana, festivi compresi. Potranno entrare solo i veicoli autorizzati, le ambulanze ed i mezzi delle forze dell'ordine, le moto e i veicoli di chi ha una disabilità.