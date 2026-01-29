Mirafiori, il castello giochi transennato da mesi aspetta una riparazione

A Mirafiori nord, i bambini continuano a dover rinunciare a uno dei pochi spazi giochi del quartiere. Da almeno sei mesi il castello combinato nell’area verde di via Guido Reni all’angolo con via Balla, davanti alla storica cascina Giajone, è fuori uso. Il gioco, realizzato in legno, è stato transennato a causa di cedimenti strutturali, mentre un cartello affisso dalla Circoscrizione 2 segnala che l’attrezzatura è “temporaneamente inutilizzabile per inidoneità tecnica e in attesa di manutenzione”.

I residenti, soprattutto genitori e nonni, chiedono interventi rapidi per ripristinare il castello combinato. “I bambini hanno bisogno di spazi sicuri per giocare all’aperto - spiegano -, e non possiamo far passare altri mesi senza soluzioni concrete. L’area verde è uno dei pochi polmoni verdi del quartiere, non possiamo lasciarla in queste condizioni”. Sul tema è intervenuto il presidente del centro civico, Luca Rolandi, attuale coordinatore a interim all'Ambiente, spiegando che i giochi - con ogni probabilità - verranno riparati tra un mese.