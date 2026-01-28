Uscito dalla Rsa, vagava rischiando di perdersi: anziano soccorso dai civich

Sono da poco passate le nove di sera di domenica 25 gennaio quando, nella zona di Santa Rita, una persona nota un uomo alla fermata dell’autobus. È seduto sotto la pensilina, con indosso una coperta e sembra confuso. Così, il passante chiama la Centrale Operativa della Polizia Locale.

Vagava, fino all'arrivo dei civich

Si attiva una pattuglia che arriva sul posto poco dopo. Al loro arrivo, gli agenti del Reparto Operativo Speciale iniziano a parlare con l’uomo, di circa 70 anni, cercando di capire il motivo per cui si trovi lì e se abbia bisogno di aiuto. Apprendono così che si tratta dell’ospite in una struttura residenziale sanitaria. Si è allontanato dalla struttura in mattinata ma poi non ha più saputo farvi ritorno e ha vagato fino a sera, quando lo hanno trovato gli agenti.

I civich rintracciano così la struttura residenziale e attendono insieme a lui l’arrivo degli operatori per riaccompagnarlo.