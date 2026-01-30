Pietre d’Inciampo, una doppia commemorazione a Vanchiglia

Martedì 3 febbraio, la città di Torino celebrerà la memoria delle vittime del nazionalsocialismo con la posa di nuove pietre d’Inciampo, le piccole targhe d’ottone ideate dall’artista tedesco Gunter Demnig. Alle ore 9,30, in corso Casale 208, sarà posata una pietra dedicata a Michele Rossini.

Poco dopo, alle 11,30, in piazza Santa Giulia 12, si terrà una cerimonia pubblica con le autorità, durante la quale saranno collocate otto pietre per: Aida Sara Montagnana, Rosa Vita Finzi, Teresita Teglio, Ercolina Levi, Sara Colombo, Eugenia Treves in Segre, Lidia Passigli ed Ettore Abenaim.

Le Pietre d’Inciampo hanno lo scopo di commemorare le vittime del nazionalsocialismo, collocate davanti alle ultime abitazioni scelte liberamente dai curatori del progetto, per mantenere viva la memoria storica direttamente nel tessuto urbano.

L’iniziativa è promossa dal Museo Diffuso della Resistenza, nell’ambito degli eventi organizzati dal Comune di Torino per il Giorno della Memoria. L’ingresso è libero e aperto a tutti i cittadini.