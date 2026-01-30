Via Alessandria si rifà il look: partiti i lavori di riasfaltatura

Sono partiti in questi giorni i lavori di riasfaltatura di via Alessandria, quartiere Aurora, intervento atteso che segue una serie di operazioni effettuate sui sottoservizi.

Il cantiere rientra nel programma di manutenzione del manto stradale e ha l’obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro della carreggiata, migliorando la viabilità per automobilisti, ciclisti e pedoni.

I lavori prevedono la stesa del nuovo asfalto nei tratti interessati dagli scavi precedenti, necessari per la manutenzione delle reti sotterranee. Un’operazione che consentirà di eliminare irregolarità e avvallamenti presenti sulla strada.

Durante le operazioni potrebbero verificarsi temporanee modifiche alla viabilità, con possibili rallentamenti. L’invito ai cittadini è quello di prestare attenzione alla segnaletica e di programmare eventuali spostamenti tenendo conto dei cantieri in corso.