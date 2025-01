Giovani, ma già geniali: tra aerospazio e bidoni intelligenti ecco i migliori progetti di alternanza scuola lavoro

C’è chi ha studiato un cestino intelligente in grado di raccogliere i rifiuti per strada distinguendo i diversi tipi di prodotto, ma al tempo stesso hanno studiato anche un business plan per proporlo al mercato. E poi c’è chi ha approfondito il concetto di edificio intelligente, evidenziando come certi dettagli che a volte sfuggono posso essere decisivi per dare benefici a chi lo abita. E ancora, chi ha accompagnato ragazzi con disabilità nelle esperienze presso aziende del settore aerospazio. Addirittura chi ha saputo proporre ricette rispolverando prodotti dimenticati del territorio come la cipolla piatlina bionda di Andezeno.

Tra i banchi e le aziende

Sono queste le storie di alternanza scuola lavoro (o di tirocinio) premiate dalla Camera di Commercio di Torino per l’edizione 2024 del riconoscimento che accende i riflettori sui ragazzi che frequentano gli istituti tecnici o professionali della città.

I vincitori 2024

Per la categoria degli istituti tecnici, la vittoria è andata ai ragazzi dell’Avogadro, con il progetto legato agli edifici intelligenti. Secondo posto per il Pininfarina (il cestino che fa la differenziata) e terzo gradino per il Curie-Levi, che ha usato gli strumenti digitali per comunicare i prodotti agroalimentari e il Made in Italy.

Tra gli istituti professionali, la vittoria è andata agli studenti del Colombatto che hanno riscoperto una ricetta del passato. Secondo posto per i ragazzi dell’istituto Romero, con la loro attività di inclusione presso Avio Aero e Collins. Terzo posto per l’istituto Bosso Monti, con il progetto che ha creato modellini anatomici con illustrazioni multilingue (anche in arabo) e usando materiali riciclati.

Ai vincitori vanno 1200 euro in buoni acquisto per la scuola, 800 ai secondi e 500 ai terzi.

Sette edizioni in cifre