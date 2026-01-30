Ad Aurora recuperata una casa popolare occupata abusivamente da tre anni

Recuperato questa mattina dalla Polizia Locale un appartamento nel complesso Atc in via Cuneo 30/11, che era occupato abusivamente dal 2022. Solo pochi giorni fa, sempre nel quartiere Aurora, era stato liberato un altro alloggio nelle case popolari di via Aosta 31.

Soddisfatto l’assessore comunale alla Sicurezza Marco Porcedda: “Ancora una volta, grazie alla fondamentale opera dei Civich, è stato recuperato un appartamento occupato in maniera illegale che ora potrà essere riconsegnato ad Atc". "Continueremo a monitorare e a ripristinare situazioni di legalità, nell’auspicio che queste abitazioni possano essere al più presto messe da Atc e dalla Regione nelle condizioni per essere regolarmente assegnate a famiglie in graduatoria”.