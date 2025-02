Con il volto coperto fanno irruzione in una villa di Chivasso e terrorizzano una famiglia

Sono stati lunghi momenti di paura quelli vissuti, nella notte tra mercoledì e giovedì, da un imprenditore 84enne e la figlia di 46: nella loro villa di Chivasso in ristrutturazione hanno fatto irruzione tre uomini armati e con il volto coperto, che li hanno tenuti in ostaggio per ore.

Nella notte tra mercoledì e giovedì

Il fatto è avvenuto in via XXIV maggio: i malviventi (forse di origine dell'Europa dell'Est, stando all'accento con cui si sono rivolti alle vittime) sono riusciti a portare via circa 2000 euro, gioielli e un orologio di grande pregio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, hanno scavalcato il muro di recinzione e si sono introdotti nella villa spaccando il vetro di una finestra al piano terra. Forse pensavano di non trovare nessuno, ma non hanno certo cambiato programma quando hanno trovato dentro i proprietari.

Ladri forse originari dell'Est Europa

Dopo aver fatto razzia, si sono poi dileguati alla svelta e adesso i carabinieri di Chivasso hanno iniziato ad indagare, puntando a recuperare indizi utili dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.