La demolizione del chiosco abbandonato slitta all'estate. E spunta il nodo amianto

Potrebbe arrivare entro l’estate l'attesissima demolizione del cosiddetto “baraccotto” di corso Vercelli, struttura abbandonata da anni e al centro di un lungo braccio di ferro tra enti sulle competenze per la pulizia e la messa in sicurezza dell’area. Il tema è tornato al centro della sesta Commissione della Circoscrizione 6, dove si è fatto il punto sui tempi e sulle criticità dell’intervento.

"Vogliamo programmare una demolizione e mettere la parola fine a questo rimpallo su chi deve pulire questa o quell’area" ha spiegato la coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 6, Giulia Zaccaro.

Si chiude entro l'estate?

Dal Comune arriva una parziale conferma, ma anche una frenata sui tempi inizialmente previsti. "L’obiettivo era demolire il chiosco entro la fine del 2025 - spiegano dagli uffici -. Ora stiamo riprogrammando l’intervento: con il nuovo appalto l’opera andrà in coda ad altri lavori già programmati e ritenuti più urgenti. Ci auguriamo comunque che entro l’estate la faccenda possa essere risolta".

Un rinvio che non convince del tutto la Circoscrizione. Il vicepresidente Luciano Speranza, per primo, ha chiesto certezze. "Auspico che venga definita una data precisa, perché sono quattro anni che questo provvedimento viene rinviato. Ci auguriamo che non ci siano ulteriori cambi di appalto e che nel giro di un paio di settimane si possa programmare finalmente qualcosa di concreto".

I costi e l'amianto

Sul tavolo resta anche la questione dei costi e dei materiali presenti nella struttura. La demolizione, secondo le stime, avrebbe un costo di circa 15mila euro, ma solo nel caso in cui non venga rinvenuto amianto. Un’eventualità che farebbe lievitare tempi e spese, rendendo necessario un intervento più complesso di bonifica.

Nel frattempo, l’attenzione resta alta anche sul fronte della sicurezza. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Fabio Cambai ha sottolineato la necessità di "transennare adeguatamente l’area affinché nessuno possa entrarvi", evitando rischi per cittadini e passanti. Mentre la consigliera della Lega Paola Cufari ha chiesto "un censimento dei chioschi abbandonati presenti sul territorio", per evitare che situazioni simili si trascinino per anni senza una soluzione strutturale.