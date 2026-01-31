Sën Gian guarda al 2026 con una prospettiva più prudente

Un solo nuovo consigliere e la presidenza riconfermata. Sën Gian si prepara così ad affrontare un nuovo anno di iniziative.

Durante la decima Assemblea annuale dei soci, tenutasi sabato 24 gennaio, l’associazione culturale di Luserna San Giovanni ha parlato di bilanci e prospettive.

“Il bilancio 2025 è in attivo, ma rispetto agli anni precedenti in diminuzione. Le manifestazioni che abbiamo proposto e promosso sono andate comunque bene, soprattutto come sempre la rassegna mineralogica, che sta diventando un evento di grandissimo respiro – commenta il presidente di Sën Gian, Tullio Parise, riferendosi a MineraLuserna –. Perdere parte dell’utile è accettabile, permetterlo un secondo anno consecutivo non avrebbe però senso. Per il 2026 dunque la previsione di bilancio è stata redatta con una prospettiva più prudente, con finanziamenti che implicano un margine di minor rischio”.

Durante l’Assemblea è stato eletto il nuovo direttivo. Accanto a Parise, sono confermati: la vicepresidente Manuela Campra, la tesoriera Nadia Usseglio Nanot, il segretario Michele Comba, Eva Carazzolo, Norma Benecchio, Consuelo Gottero, Paola Charbonnier, Eddy Winston Charbonnier, Patrizia Geymonat, Raffaella Manavella, Paolo Falco, Mariya Mineo, Franco Camusso. Nuovo membro è Lorena Charbonnier, mentre lascia il gruppo Alex Druetta.

Un gruppo pronto ad affrontare i prossimi appuntamenti. Dopo la partecipazione alla presentazione del 27 gennaio in biblioteca a Luserna San Giovanni, in occasione della Giornata della Memoria, l’11 febbraio, Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze della scienza, ad Asti, insieme agli autori del testo, verrà ripresentato il lavoro teatrale ‘Pierre e Marie Curie: una coppia brillante’.

“Siamo ovviamente già a lavoro da mesi e continueremo su MineraLuserna, manifestazione che presuppone che alla fine di ogni edizione si inizi sempre a occuparsi dell’edizione successiva. Per il 2026 abbiamo previsto una conferma e ampliamento. A febbraio avremo le prime conferenze, mentre la rassegna vera e propria si terrà il 15, 16 e 17 maggio.”

Sulle attività estive, l’intenzione è quella di muoversi in modo più bilanciato: “Auspicabilmente in collaborazione con Pro loco e Comune, con cui ci siamo già incontrati per ragionare in sinergia, riproporremo FestInVal. Confermata AllegraMente, con ogni probabilità in autunno”, conclude Parise.