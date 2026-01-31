Colpito da una bici lanciata ai Murazzi: da Mattarella l'Onorificenza al merito della Repubblica Italiana per Mauro Glorioso

C'è anche Mauro Glorioso, 26 anni, tra coloro cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito una delle 31 onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”, distribuite proporzionalmente a donne e uomini che si sono distinti per il loro impegno nel sociale, manifestato attraverso l’uso etico e responsabile dei social network, l’attività sportiva come mezzo di inclusione, l’arte come strumento di integrazione sociale, l’assistenza e il supporto ai detenuti, le attività solidali e di volontariato, per aver costruito un modello di imprenditoria etica, per l’impegno elargito nella tutela del bene della salute, anche al di là dei confini nazionali, per il coraggio e l’eroismo dimostrato, oltre i propri doveri professionali, per essersi resi esempi di cittadinanza attiva.

La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà presso il Palazzo del Quirinale il 3 marzo alle ore 12. Nel caso di Glorioso, la motivazione del Quirinale è "Per non essersi arreso alle avversità della vita”

Il dramma di cui si è ritrovato vittima l'ha infatti visto - camminando con alcuni amici lungo i Murazzi di Torino - rimanere colpito da una bicicletta lanciata da alcune persone. Era il gennaio del 2023. "Mauro, pur riportando gravi menomazioni, ha ripreso il suo percorso di studi fino a conseguire la laurea in Medicina e Chirurgia, dimostrando grande determinazione e tenacia".