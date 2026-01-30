Manifestazione pro Askatasuna: ecco come cambia la viabilità

Per la manifestazione pro Askatasuna in programma a Torino domani, sabato 31 gennaio, saranno previste alcune modifiche alla viabilità.
Le disposizioni potrebbero subire eventuali modifiche o variazioni nelle prossime ore su decisione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Lungo il percorso saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 10 sabato 31 gennaio fino a cessate esigenze.
A partire dalle ore 14.30 saranno poi previste limitazioni viabili lungo il percorso dei tre cortei (vedi mappa allegata) che avranno tre distinte partenze dalle stazioni di Porta Susa, di Porta Nuova e da Palazzo Nuovo, per congiungersi in corso Cairoli da dove i manifestanti in un unico corteo convergeranno verso corso Regio Parco, dove terminerà la manifestazione.
La Polizia Locale sarà presente lungo tutto il perimetro per indirizzare i veicoli verso percorsi alternativi durante il passaggio dei manifestanti.
Divieti di sosta
Nello specifico, i divieti, attivi dalle ore 10 del mattino e sino a cessate esigenze, saranno istituiti in:
- Corso Regina Margherita lato civico 47 tratto Tarino - Vanchiglia
- Via Sant'Ottavio tratto Regina Margherita - Artisti
- Via Guastalla tratto Regina Margherita - Artisti
- Via Buniva tratto Regina Margherita - Artisti
- Via Giulia di Barolo tratto Regina Margherita - Artisti
- Via Balbo tratto Tarino - Vanchiglia
- Via Santa Giulia tratto Tarino - Vanchiglia
- Piazza Santa Giulia
- Piazza Carlo Felice
- Piazza Paleocapa
- Piazza Lagrange
- Via Lagrange entrambi i lati, tratto Vittorio Emanuele II - Lagrange
- Stazione FS Porta Susa solo lato Bolzano in entrambi i sensi di marcia
- Piazza XVIII Dicembre
- Corso Beccaria
- Corso San Martino entrambi i lati, tratto Beccaria - XVIII Dicembre
- Corso San Maurizio su entrambi i controviali
- Via Roero di Cortanze
- Lungo Dora Firenze entrambi i lati, tratto Verona - Novara
- Corso Novara lato est, tratto Varano - Regio Parco, compreso parcheggio Cimitero Monumentale
- Corso Regio Parco entrambi i lati, tratto Novara - Pindemonte
La mappa ed eventuali aggiornamenti saranno disponibili in homepage sul sito della Città di Torino.
Trasporto pubblico
A partire dalle ore 13.30 i percorsi di alcune linee del trasporto pubblico subiranno deviazioni nell’area interessata dal corteo. La metropolitana svolgerà regolare servizio ma saranno chiuse le stazioni metro Porta Susa e Porta Nuova. Su eventuale disposizione delle forze dell’ordine, potranno essere chiuse anche alcune stazioni intermedie.
Per le informazioni di dettaglio si invita a consultare l’avviso sul sito di GTT: https://www.gtt.to.it/cms/avvisi-e-informazioni-di-servizio/torino-e-cintura/12457-variazioni-servizi-gtt-per-manifestazione-sabato-31-gennaio