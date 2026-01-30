Manifestazione pro Askatasuna: ecco come cambia la viabilità

Per la manifestazione pro Askatasuna in programma a Torino domani, sabato 31 gennaio, saranno previste alcune modifiche alla viabilità.

Le disposizioni potrebbero subire eventuali modifiche o variazioni nelle prossime ore su decisione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Lungo il percorso saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 10 sabato 31 gennaio fino a cessate esigenze.

A partire dalle ore 14.30 saranno poi previste limitazioni viabili lungo il percorso dei tre cortei (vedi mappa allegata) che avranno tre distinte partenze dalle stazioni di Porta Susa, di Porta Nuova e da Palazzo Nuovo, per congiungersi in corso Cairoli da dove i manifestanti in un unico corteo convergeranno verso corso Regio Parco, dove terminerà la manifestazione.

La Polizia Locale sarà presente lungo tutto il perimetro per indirizzare i veicoli verso percorsi alternativi durante il passaggio dei manifestanti.

Divieti di sosta

Nello specifico, i divieti, attivi dalle ore 10 del mattino e sino a cessate esigenze, saranno istituiti in:

Corso Regina Margherita lato civico 47 tratto Tarino - Vanchiglia

Via Sant'Ottavio tratto Regina Margherita - Artisti

Via Guastalla tratto Regina Margherita - Artisti

Via Buniva tratto Regina Margherita - Artisti

Via Giulia di Barolo tratto Regina Margherita - Artisti

Via Balbo tratto Tarino - Vanchiglia

Via Santa Giulia tratto Tarino - Vanchiglia

Piazza Santa Giulia

Piazza Carlo Felice

Piazza Paleocapa

Piazza Lagrange

Via Lagrange entrambi i lati, tratto Vittorio Emanuele II - Lagrange

Stazione FS Porta Susa solo lato Bolzano in entrambi i sensi di marcia

Piazza XVIII Dicembre

Corso Beccaria

Corso San Martino entrambi i lati, tratto Beccaria - XVIII Dicembre

Corso San Maurizio su entrambi i controviali

Via Roero di Cortanze

Lungo Dora Firenze entrambi i lati, tratto Verona - Novara

Corso Novara lato est, tratto Varano - Regio Parco, compreso parcheggio Cimitero Monumentale

Corso Regio Parco entrambi i lati, tratto Novara - Pindemonte

La mappa ed eventuali aggiornamenti saranno disponibili in homepage sul sito della Città di Torino.

Trasporto pubblico

A partire dalle ore 13.30 i percorsi di alcune linee del trasporto pubblico subiranno deviazioni nell’area interessata dal corteo. La metropolitana svolgerà regolare servizio ma saranno chiuse le stazioni metro Porta Susa e Porta Nuova. Su eventuale disposizione delle forze dell’ordine, potranno essere chiuse anche alcune stazioni intermedie.