Palazzo Nuovo occupato, Unito sospende le attività didattiche a tutela della sicurezza

Attività didattica e lavorativa sospesa dal pomeriggio di oggi, venerdì 30 gennaio, a Palazzo Nuovo a seguito dell’occupazione della sede delle facoltà umanistiche.

La nota diffusa da Unito

La decisione è stata assunta dall’Università di Torino che in una nota sottolinea che “a seguito dell’occupazione attualmente in corso con la presenza di persone anche estranee alla comunità universitaria, l’Università ha disposto la sospensione di ogni attività didattica e lavorativa al fine di tutelare la sicurezza delle persone e degli spazi. La sospensione rimarrà attiva fino al ripristino delle normali condizioni di accesso e utilizzo della struttura”.

“La decisione - prosegue la nota - è stata assunta a seguito di un’attenta analisi della situazione e in considerazione dell’impossibilità di garantire condizioni adeguate di sicurezza all’interno dell’edificio, anche in relazione alla tipologia delle attività abusive in corso in locali non idonei. Si è pertanto reso necessario adottare il presente provvedimento straordinario e urgente”.

Gli standard di sicurezza

“L’ateneo infatti non è e non sarà, fino a cessata occupazione, nelle condizioni di svolgere il proprio servizio né di assicurare gli ordinari standard di sicurezza né può intervenire a tutela di persone e cose declinando ogni responsabilità”, conclude la nota.