Askatasuna, prima del corteo la Polizia sequestra bombolette spray, chiavi inglesi, coltelli e bastoni: sono 24 i fogli di via

Bombolette spray, ma anche bastoni, coltelli e chiavi inglesi. In attesa dell'inizio della manifestazione a favore di Askatasuna che questo pomeriggio interesserà diversi quartieri di Torino, la Polizia ha effettuato alcuni controlli preventivi legati all'arrivo nel capoluogo piemontese di manifestanti anche da fuori città e da oltre confine.



I servizi preventivi hanno riguardato strade, autostrade, ferrovie e l'aeroporto, ma anche il valico di frontiera di Frejus e Monginevro. Il bilancio è di 747 persone identificate, mentre sono stati controllati 236 veicoli e 4 voli aerei. I controlli si sono intensificati questa mattina su auto, pullman e treni.

Dieci persone, di cui tre provenienti dalla Francia, otto dall’autostrada Torino – Milano e due in treno da Genova, sono state trattenute per controlli dopo essere state trovate in possesso di maschere antigas, passamontagna e oggetti per il travestimento. Una delle persone provenienti da Genova è stata trovata in possesso di una grossa chiave inglese e un coltello. Sono stati rinvenuti e sequestrati anche bombolette spray e bastoni.

Al momento sono 24 i fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Torino, per un periodo variabile da 1 a 3 anni. Tra questi anche due cittadini francesi e un cittadino russo. Sono invece 10 gli avvisi orali emessi dal Questore di Torino nei confronti di manifestanti, provenienti anche da altre province d’Italia e dall’estero.