Aggressione con un taser vicino alla stazione di Pinerolo

Hanno fermato l'auto in mezzo alla strada, davanti al kebab vicino alla stazione. Sono scesi dall'auto e uno dei due ha urlato: "Chi è Ciro? Chi è Ciro?", prima di aggredire un uomo con un taser, che si trovava nei pressi del locale. Le scosse sono state sentite dai passanti, che hanno chiamato i soccorsi. Il fatto è successo dopo le 19 e sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri, mezzi della polizia locale e l'autoambulanza. Le forze dell'ordine sono ancora sul posto per cercare di chiarire la dinamica e il movente dell'aggressione.
sabato 31 gennaio
