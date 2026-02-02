Granda: scommettere sul territorio per andare lontano

Nel cuore di Lagnasco, noto paese del Saluzzese in cui i frutteti ordinati hanno per sfondo il profilo del Monviso, sorge un birrificio col tempo divenuto capace di far parlare di sé ben oltre i confini della provincia di Cuneo: Granda Così, dove un tempo c’era una semplice tettoia agricola, oggi a trovare posto sono tini d’acciaio, sacchi di malto e fermentatori. Questa trasformazione tuttavia, invece di spezzare l’equilibrio del luogo, sembra assecondarlo, evidenziando come la decisione di produrre qui la birra abbia preso forma proprio dal contesto agricolo in cui il birrificio è stato fondato. E mostrando come questo contesto sappia continuare a dettare i ritmi e i tempi della produzione della birra, frutto di una pazienza e di una misura che appartiene esclusivamente alla cultura contadina.



Se il birrificio nasce da un ritorno

Fondatore e anima del progetto Granda è Ivano Astesana che, dopo essersi laureato in biologia con un corso di studi sviluppato in collaborazione tra un’università italiana ed una statunitense, si accorge che il suo futuro non può essere altro che quello accademico.

Siccome però questo futuro non lo entusiasma per i tempi troppo lunghi, comincia a lavorare, sempre lontano da casa, come consulente informatico, Tuttavia, quando il padre gli comunica di volersi ritirare ed affittare i terreni che fino ad allora coltivava, Ivano decide di tornare e prendere in mano lui l’azienda agricola. Ma anziché dedicarsi a pere e mele in breve si orienta a utilizzare le strutture di cui dispone per aprire un piccolo birrificio artigianale. Nasce così il birrificio Granda che, a dispetto del nome che evoca la provincia di Cuneo, comincia fin da subito a guardare lontano.

Il ritmo lento della birra dal malto alla lattina

Il processo produttivo di Granda unisce gesti antichi e controllo tecnologico. Dal malto d’orzo macinato al mosto, dall’acqua calibrata per ogni stile al luppolo scelto come firma aromatica, ogni fase è seguita con precisione. La fermentazione è il cuore silenzioso del lavoro: lieviti selezionati trasformano il mosto in birra sotto l’occhio vigile di sensori di precisioni e di una sensibilità umana nella quale decisivi rimangono vista e udito.

Ed è alla fine di questo lento processo che la birra viene valorizzata dai suoi contenitori: lattina e bottiglia.

Che tuttavia non sono pensati come antagonisti, ma come linguaggi diversi: il primo, tecnico e green, protegge l'integrità aromatica del suo contenuto; il secondo invece lo celebra con il rito della tradizione. Una doppia scelta che, ancora una volta, riflette la filosofia di Granda Beer: radicamento nel territorio e apertura a tutto campo.

Il glocal come visione e come gusto

Radicata a Lagnasco e in dialogo costante con birrifici artigianali di mezzo mondo, Granda è così cresciuta con una strategia che il sociologo Zygmunt Bauman non avrebbe indugiato a definire come “glocal”. Questa doppia anima – radicamento territoriale ferreo e apertura senza esitazioni verso l’esterno – si rispecchia fedelmente nell’intera gamma delle sue birre. Accanto a stili classici, il birrificio Granda sviluppa continuamente sperimentazioni audaci: birre ispirate alle nocciole delle Langhe, al mosto d’uva o, anche se al momento non ancora pronta, alla torta paesana brianzola. Ogni prodotto, che sia un’icona consolidata o una creazione inedita, nasce dallo stesso, scrupoloso impegno. Che si trasforma in gusti e profumi che potrete assaggiare a Granda Pub a Saluzzo, magari accompagnandoli a un buon piatto. Ma questa è un’altra storia, che vi racconterò un’altra volta.

Granda

Birrificio (Azienda Agricola)

Indirizzo: Via Manta 15 - 12030 Lagnasco CN

Telefono birrificio: +39 328 3567223

Sito: www.grandabeer.it