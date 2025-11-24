Barriera, ancora un incidente al solito incrocio: “Lì serve un semaforo”

Ancora un incidente, nel fine settimana appena trascorso, all’incrocio tra corso Vercelli e via Boccherini, nel quartiere Barriera di Milano. Questa volta lo scontro ha coinvolto due auto, che si sono urtate violentemente durante la svolta. L’impatto ha causato danni ingenti ai veicoli e traffico congestionato per oltre un’ora; sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i sanitari del 118, che hanno soccorso i conducenti, fortunatamente rimasti feriti solo in modo lieve.

I residenti, però, non parlano di fatalità: si tratta dell’ennesimo incidente in un punto da anni considerato pericoloso. L’incrocio è infatti da tempo al centro di segnalazioni e raccolte firme che denunciano mancate risposte e interventi considerati insufficienti.

Già in passato, i cittadini avevano chiesto con forza l’installazione di un semaforo fisso o la realizzazione di una rotatoria, soluzioni che – sostengono – potrebbero ridurre drasticamente il rischio di collisioni.

"Anche le luci pedonali introdotte dopo un grave investimento avvenuto alcuni anni fa non sembrano aver risolto il problema: automobilisti che sfrecciano oltre i limiti, visibilità non ottimale e traiettorie pericolose continuano a rendere lo snodo un punto critico", come viene sottolineato in Circoscrizione 6 dal capogruppo di “Lista civica per Torino” Marco Aragno.