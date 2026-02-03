Consigliera di Rivalta ironizza sui poliziotti feriti: "Stanno bene per aver subito un tentato omicidio"

A Rivalta è polemiche per il post pubblicato dalla consigliera comunale del gruppo misto Flavia Gaudiano, in cui "ironizza" sulle condizioni di salute dei poliziotti Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, rimasti coinvolti negli scontri di sabato sera durante il corteo pro-Askatasuna.

Il post ironica

Calista è stato accerchiato da alcuni antagonisti e picchiato mentre si trovava a terra, mentre il collega è andato in suo salvataggio con lo scudo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. Gaudina - eletta con la maggioranza di centrosinistra del sindaco Sergio Muro, poi uscita e confluita come unica esponente del misto -ha condiviso sul suo profilo facebook una foto degli agenti appena dimessi.

Uno scatto a cui ha poi accompagnato le parole: "Dopo qualche ora li rimandiamo a casa come nuovi! È proprio vero che Torino ha ospedali eccelsi. Insomma vi trovo bene per aver subito un tentato omicidio".

"Entri - prosegue - che ti hanno pestato a sangue e dopo qualche ora esci senza un graffio. Nonostante i tagli alla Sanità per finanziare le Armi, continuiamo a fare "miracoli" di medicina in questa città. Però agente il collare lo metta sotto il mento, non sulla bocca perché messo così non serve a chi ha subìto in colpito di frusta".

Lega all'attacco

Va all'attacco il consigliere regionale della Lega Andrea Cerutti, che commenta: "non è soltanto cattivo gusto, ma un atto grave che non vorremmo mai vedere da parte di chi opera nelle istituzioni a tutti i livelli". "La consigliera - aggiunge - chieda scusa e si dimetta".

“Chi sbeffeggia pubblicamente i poliziotti feriti durante gli scontri di sabato sera, definendo un ‘miracolo’ la loro rapida dimissione, non compie un semplice sfogo social: è un’offesa grave alle Forze dell’Ordine e a chi rappresenta l’ordine pubblico”. Ad affermarlo Roberto Ravello, vice Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte. “Un atto di questo genere da parte di chi siede nei ruoli istituzionali - continua Ravello -, non può essere liquidato come ‘gusto discutibile’: è un’imbarazzante rottura del rispetto minimo dovuto alle Istituzioni e alla dignità di chi rischia ogni giorno per la sicurezza dei cittadini".