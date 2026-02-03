Doppio arresto in corso Principe Oddone per spaccio di droga

Doppio arresto della Polizia di Stato in corso Principe Oddone a Torino. Due giovani, di ventidue e venticinque anni, sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È notte quando i poliziotti in servizio di volante notano un’autovettura sospetta con all’interno due passeggeri. Uno dei due, un cittadino senegalese di 21 anni, alla vista degli operatori avvicinatisi per un controllo, tenta inutilmente di nascondere, tra il freno a mano ed il sedile dell’auto, 70 grammi di hashish, sequestrati dagli agenti con 350€ in denaro contante, probabile provento dell’illecita attività.

Il secondo arresto è invece avvenuto alle prime ore del giorno quando i poliziotti di volante percorrendo Corso Principe Oddone hanno percepito e notato poco più avanti un uomo diretto verso Piazza Statuto. L’uomo, un ventiquattrenne italiano, alla vista della Volante ha svoltato in una via con divieto di accesso per i veicoli, se non in contromano, come se volesse sottrarsi un eventuale controllo. Gli agenti però lo hanno raggiunto rinvenendo oltre 50 grammi di sostanza stupefacente, mista tra hashish e cocaina, e un bilancino di precisione.