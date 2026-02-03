Cisterna carica di sostanza pericolosa si stacca in galleria a Chiomonte: l'intervento di travaso durato tutta la notte

A partire dalle ore 18 di ieri, 8 squadre dei Vigili del fuoco del comando di Torino, per un totale di 24 unità, sono intervenute sulla A32 a Chiomonte presso la galleria Cels, per una cisterna contente sostanza ADR, che si è staccata durante il transito dalla motrice dalla quale veniva trainata.

La cisterna è stata messa in sicurezza e portata all'esterno della galleria per effettuare il travaso della sostanza ad una cisterna di soccorso fatta arrivare sul posto.

Le operazioni di travaso sono incominciate intorno alle 3 di questa mattina e sono terminate alle 5 con il rientro delle squadre e la conclusione dell'intervento.

Non risultano esserci state sono persone coinvolte. Il complesso intervento si è svolto su un tratto autostradale chiuso a causa di programmati interventi di manutenzione.