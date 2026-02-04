Il Casinò di Sanremo cala il "bis" di stelle: al Roof Garden arrivano il Pashà e il vincitore di MasterChef

I profumi e i sapori dal Gargano al Salento saranno protagonisti nella cena evento in collaborazione con il ristorante 1 stella Michelin Pashà sabato 7 febbraio al Roof Garden. Non solo una serata di grande enogastronomia ma un viaggio stimolante attraverso un modo originale e creativo di intendere i gusti e i piatti della cultura pugliese.

Un’immersione nel gusto che si ripeterà sabato 7 marzo con lo chef Francesco Aquila, che comunica in modo coinvolgente e autentico, con un approccio che mescola creatività e professionalità.

“Abbiamo voluto dedicare ai nostri clienti un’emozione composta dall’accostamento di sapori unici della migliore cucina d’autore italiana, che rappresenta anche un momento d’incontro tra diverse culture. Spazieremo dalla Puglia al Gargano al Salento per immergerci nella creatività di Chef Aquila, apprezzato a livello internazionale, volto televisivo e seguitissimo sui Social per i suoi piatti. Due serate che vedranno protagonisti le eccellenze enogastronomiche del nostro Bel Paese.” Sottolineano i componenti del Cda del Casinò, presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco e consiglieri dott.sa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.

Sabato 7 febbraio il ristorante Pashà al Roof Garden



La cucina del ristorante Pashà 1 stella Michelin si distingue per un approccio essenziale e raffinato, capace di valorizzare i sapori autentici attraverso abbinamenti armonici e una costante ricerca sull’esperienza sensoriale.

La logica che guida nel proporre i piatti è quella di ripercorrere, a volte rispettando fedelmente le ricette della tradizione, a volte prendendoci la licenza e la responsabilità di rendere contemporanee delle ricette storiche e che per un territorio, hanno sempre rappresentato un grande patrimonio sociale e culturale. “Abbiamo scelto di presentarci a Voi e ai Vostri ospiti con dei piatti in cui il genio delle nostre mamme e delle nostre nonne, faceva di necessità, virtù. Spesso, erano piatti di condivisione, spesso piatti unici che racchiudevano valori come i bassissimi costi, le necessarie proprietà nutritive e naturalmente la bontà. Nella nostra cucina, sono valori che si traducono in autenticità, stagionalità, territorialità e grande rispetto per la materia prima. La ricchezza della nostra regione è anche rappresentata dalla sua estensione. Dal Gargano al Salento, passando per la Murgia, abbiamo cercato in questo menu di coinvolgere quasi tutti i territori. “Si raccontano.

Il ristorante stellato Pashà propone una cucina contemporanea che affonda le sue radici nella tradizione gastronomica pugliese, interpretata con tecnica, ricerca e sensibilità creativa. La proposta gastronomica nasce da un attento lavoro sulle materie prime, selezionate con particolare attenzione alla stagionalità e al territorio, e si esprime attraverso piatti che uniscono eleganza, equilibrio e identità.



Sabato 21 marzo chef Francesco Aquila al Roof Garden

Francesco Aquila, Docente di scuola alberghiera, formatore e consulente, vive l’ospitalità e la cucina come una vocazione, iniziata tra le grandi catene alberghiere italiane e internazionali e consacrata con la vittoria di Masterchef Italia 10 (2021).



Francesco nasce ad Altamura il 25 Marzo del 1986 e fin da giovanissimo inizia ad entrare in contatto con la cucina, che da quel momento diventa la sua più grande passione. Nel 2021 è stato uno dei protagonisti della decima edizione di Masterchef e fin dalle prime puntate si è dimostrato uno dei concorrenti più talentosi della decima edizione. Grazie alla sua bravura e alla sua tecnica è

riuscito ad arrivare fino alla sfida finale del programma, aggiudicandosi poi la vittoria.

Successivamente su Foodnetwork ha condotto un programma dal titolo “Il volo dell’Aquila” e la seconda edizione di “L’Italia a morsi al ristorante”. Da anni lavora come maitre in un ristorante ed è un docente di sala bar, il suo sogno è quello di sfondare nel mondo dell’alta cucina e di aprire una serie di locali che offrono prodotti di altissima qualità. Sui social è presente su Instagram, Facebook e TikTok dove condivide le sue ricette.

Francesco comunica in modo coinvolgente e autentico, con un approccio che mescola creatività e professionalità. L'espressione “Zio Bricco” è un modo di dire simpatico che lo contraddistingue. Le sue idee originali di ricette, facili da seguire e sorprendenti, riflettono la sua esperienza nel settore. Ogni contenuto è curato con attenzione ai dettagli e arricchito da una passione palpabile per la cucina, che stimola curiosità e ispirazione nei suoi follower. La sua capacità di raccontare in modo semplice ma raffinato trasmette sicurezza e competenza, rendendo ogni post interessante e facilmente fruibile.