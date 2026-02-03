Un viaggio tra mare e identità, Fabrizio Brignone presenta il suo nuovo romanzo al Circolo dei Lettori

Venerdì 6 febbraio alle ore 18, presso il Circolo dei Lettori di Torino (via Bogino 9), si terrà la presentazione del libro Nell’abbraccio dell’acqua, scritto dal giornalista e autore cuneese Fabrizio Brignone. All’incontro, a ingresso libero, dialogheranno con l’autore Adele Piazza e Augusto Grandi.

Pubblicato da Edizioni Il Ciliegio nell’ottobre 2025, il romanzo può essere considerato il seguito ideale di Nella foresta della nebbia, uscito a fine 2024. Nell’abbraccio dell’acqua è un romanzo di formazione al femminile che segue il viaggio solitario della protagonista, Laver, verso il mare e nelle profondità degli abissi, alla ricerca della propria identità e di una crescita personale che la porterà a scoprire la migliore versione di sé.

Il libro si distingue per l’intreccio tra fantasia, avventura marina e introspezione, offrendo una narrazione ricca di incontri, messaggi e valori. Grazie ai suoi diversi livelli di lettura, è pensato per un pubblico a partire dai 12 anni, ma si rivolge anche a lettori adulti.