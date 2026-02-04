Al Teatro Carignano torna "Pinocchio: dalla favola al destino". Per bambini dai 5 anni

Prosegue sul palcoscenico del Teatro Carignano il percorso dedicato al burattino più famoso della letteratura italiana. Dal 7 febbraio al 17 maggio 2026, in prima nazionale, debutta Pinocchio. Dalla favola al destino, seconda tappa del progetto prodotto dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e pensato per i più piccoli e per le famiglie.

Dopo il primo spettacolo, presentato nella stagione 2024/2025 e ripreso tra dicembre 2025 e gennaio 2026, il racconto delle avventure di Pinocchio entra ora nella sua fase più oscura e complessa, affrontando il passaggio cruciale dall’infanzia alla crescita. Un debutto che assume un valore simbolico particolare: nel 2026 ricorre infatti il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, autore di una fiaba tutt’altro che rassicurante, capace ancora oggi di parlare al presente.

L’adattamento è firmato da Christian di Filippo, che è anche in scena insieme a Aron Tewelde, Paolo Carenzo, Hana Daneri, Celeste Gugliandolo e Marcello Spinetta, mentre la regia è di Marta Cortellazzo Wiel. Le scene sono di Fabio Carpene, i costumi di Giovanna Fiorentini, le luci di Antonio Merola, le musiche originali di Celeste Gugliandolo, con il suono curato da Filippo Conti.

Un viaggio iniziatico tra desiderio e responsabilità

Questa seconda parte del racconto prende avvio da una nuova caduta: Pinocchio, deciso a diventare “un bravo bambino”, si lascia sedurre dal Paese dei Balocchi. Da qui la fiaba si trasforma in un vero viaggio iniziatico, sospeso tra sogno e incubo, desiderio e perdita.

Figura centrale è Lucignolo, non più antagonista ma specchio inquietante del protagonista: un fratello, una guida seducente e pericolosa, incarnazione di un’idea di libertà assoluta, priva di responsabilità. Non un diavolo tentatore, ma un ragazzo fuori dal tempo, “nato per fare la rivoluzione”, il cui linguaggio si fa spesso poetico e visionario. Pinocchio lo segue perché in lui riconosce una possibilità estrema di sé, destinata però a spezzarsi.

In questa rilettura Pinocchio non è più solo un burattino che prende vita, ma un essere in formazione, smarrito in un mondo frammentato e ostile. Ogni episodio diventa una tappa interiore, un confronto con paure, rimorsi e desideri che parlano tanto ai bambini quanto agli adulti.

Teatro d’immagine e fiaba non addomesticata

La messa in scena sceglie un linguaggio fortemente visivo. I luoghi non sono realistici, ma evocati attraverso ombre, luci e oggetti simbolici, in un teatro di figura e d’immagine che dialoga con il circo, il cabaret, il cinema muto e l’espressionismo. Le transizioni rapide restituiscono l’instabilità delle scelte di Pinocchio, sempre in fuga da se stesso.

Ne emerge un Pinocchio che fa ridere e tremare, fedele allo spirito originario di Collodi: una fiaba che non consola, ma ammonisce, con ironia e durezza. Un racconto di formazione che non edulcora l’errore, ma lo attraversa, ricordandoci quanto il percorso verso la maturità sia fragile e contraddittorio.

Lo spettacolo è consigliato a partire dai 5 anni, ma si rivolge con forza anche agli adulti, chiamati a riconoscersi in un personaggio che, a distanza di due secoli, continua a somigliarci più di quanto vorremmo ammettere.

INFO

Teatro: Carignano, piazza Carignano 6, Torino

Prezzo dei biglietti: under18 7,00 € – adulti 10,00 €

L’acquisto dei biglietti in prevendita prevede un costo di 1 € a biglietto

Biglietteria: Teatro Carignano, Piazza Carignano 6 – Torino

Telefono 011 5169555 / Numero verde 800 235 333 / email: biglietteria@teatrostabiletorino.it

Orari: da martedì a sabato dalle 13 alle 19, domenica dalle 14 alle 19. Lunedì riposo.

La biglietteria sarà attiva un’ora prima dell’inizio di ogni recita.

Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it