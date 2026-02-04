Dal confine orientale a Torre Pellice: foibe ed esodo raccontati dagli storici

Due storici dell’Università di Torino sono in arrivo a Torre Pellice per parlare dei massacri delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata. I professori Marco Novarino e Enrico Miletto sono stati invitati per sabato 7 febbraio, dall’assessorato dell’Unione montana del Pinerolese, alla Galleria Filippo Scroppo (via Roberto D’Azeglio 10) per affrontare le vicende che interessarono il confine orientale del Paese nel Novecento.

L’incontro inizierà alle 17: “Due ideologie si sono scontrate in Istria forse come in nessun altro posto. Per questo abbiamo scelto due relatori di eccellenza, riconosciuti come tra i massimi esperti di quegli eventi” spiega Maurizia Allisio, assessore alla cultura dell’Unione montana.

La data del 7 febbraio è stata scelta perché prossima al 10 febbraio giornata dedicata alla celebrazione della memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo: “Sono vicende ancora oggi estremamente delicate e che si prestano a strumentalizzazioni – riflette Allisio – tuttavia i relatori sapranno guidare una riflessione storica lontana dalle ideologie e riusciranno a trattenere il pubblico raccontando i fatti drammatici in modo coinvolgente”.