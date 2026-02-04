Play On Board, Grugliasco archivia una edizione da record

Si è chiuso con esito positivo, con una crescita rispetto all’anno precedente, il bilancio della manifestazione dedicata al gioco intelligente Play On Board giunta alla sua sesta edizione.

“La risposta del pubblico è ancora una volta affezionata e partecipata: le persone ormai sanno che l’anno di eventi ludici inizia con noi” commenta Alberto Vertuan, di GrugliascoPlay gruppo interno alla Pro Loco di Grugliasco ente promotore dell’evento. Sono circa un migliaio le persone che hanno deciso di passare il weekend giocando negli spazi de La Nave del Parco Le Serre di Grugliasco, ormai casa storica della manifestazione.

“Siamo soddisfatti della partecipazione, come Pro Loco riuscire a differenziare la proposta di eventi che organizziamo è fondamentale e Play On Board è un tassello molto importante per questa varietà” ha dichiarato Tiziana Pistilli, Presidente della Pro Loco di Grugliasco. Tra escape room, giochi da tavolo e giochi di ruolo, l’offerta di Play On Board ha catturato l’attenzione del pubblico composto sia da appassionati che da neofiti, da giovanissimi a famiglie.

“Come ormai è tradizione, l’evento si regge anche grazie alle tantissime associazioni che hanno deciso di aiutarci e che ogni anno si aggiungono al gruppo. Senza di loro non avremmo potuto marcare il record assoluto di giochi prestati, registrato a 362 sommando il sabato e la domenica” sottolinea Luca Parri, di GrugliascoPlay.