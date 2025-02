Nuova area cani di Moncalieri: 27 le storie di amici a quattro zampe che si possono votare

Inaugurata nelle scorse settimane, la nuova area cani di Lungo Po Bellonio a Moncalieri ha visto arrivare entro la scadenza del 31 gennaio ben 27 nomi, storie e foto dei cani che concorrono alla intitolazione. E adesso è arrivato il momento di votare per decretare il vincitore.

"Il nome del cagnolino più votato sarà scelto per l'intitolazione della nuova area cani del Parco di Lungo Po Abellonio", come ha spiegato l'assessora Alessandra Borello, 'madrina' dell'iniziativa.

Per votare è necessario scorrere tutte le foto presenti sulla pagina della giovane assessora di Moncalieri: nelle didascalie si troverà il nome e la storia di ogni cane. Basterà mettere LIKE al cagnolino che si è scelto per premiarlo. Le votazioni termineranno mercoledì 12 febbraio.

Insomma, l'invito a chiamare a raccolta tutti gli amici degli amici a quattro zampe è partito.