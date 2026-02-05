A Carmagnola una serata di arte e riflessione per la Giornata Internazionale della Donna

L’Amministrazione comunale e l’Assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità, in collaborazione con le associazioni carmagnolesi Essenza Danza e Gruppo di Lettura Carmagnola e con la partecipazione dell’artista Sara Luciani, dell’oboista Cristina Triolo, dell’arpista Rebecca Mellano e degli X-Beats, celebreranno per il quarto anno consecutivo la Giornata Internazionale della Donna attraverso varie forme d’arte.

Appuntamento venerdì 6 marzo presso l’Auditorium Baldessano Roccati, in Viale Giuseppe 7, alle ore 21:00 con ingresso gratuito sino ad esaurimento posti.

Il Sindaco Ivana Gaveglio sottolinea il valore di questa iniziativa: «Essenza Donna è un appuntamento che negli anni ha saputo crescere, diventando un momento significativo del calendario culturale cittadino. Attraverso l’arte e la parola, questa serata invita a riflettere sul ruolo delle donne nella società contemporanea e si inserisce nel percorso culturale che Carmagnola sta portando avanti, anche grazie al lavoro svolto per la candidatura a Capitale italiana del libro».

In continuità con il percorso avviato negli anni, Essenza Donna propone una serata di qualità, pensata come un tempo dedicato alla riflessione e alla scoperta, leggero ma significativo, che le spettatrici possano riservare a sè stesse.

Un percorso emotivo tra parole, immagini e suoni, che invita a riscoprire l’essere donna come percorso personale e collettivo, fatto di tappe, trasformazioni e consapevolezze.

Essenza Donna è un evento in cui le arti dialogano tra loro per accompagnare il pubblico in un viaggio fatto di parole, immagini, musica e movimento, nel segno dell’eleganza e della cura che da sempre contraddistinguono questo progetto.

La regia dello spettacolo è affidata a Elena Piazza e Maurizio Liberti, che guideranno lo sviluppo scenico della serata intrecciando i diversi linguaggi artistici in un racconto unitario e coerente.

A guidare il pubblico lungo questo percorso sarà l’attrice Roberta Belforte, interprete sensibile e voce narrante della serata. Attraverso la lettura dei testi scelti, darà corpo e intensità alle parole della letteratura femminile, creando un filo narrativo capace di unire le diverse espressioni artistiche in scena. Dai versi e dalle riflessioni di Li Qingzhao, Arundhati Roy, Marguerite Yourcenar, Magda Szabó e Camilla Läckberg emergerà uno sguardo ampio e sfaccettato sull’universo femminile, tra epoche, culture e linguaggi differenti.

La sempre sorprendente artista Sara Luciani creerà una serie di immagini dedicate alle scrittrici protagoniste della serata, reinterpretandone volti e suggestioni attraverso il proprio linguaggio artistico.

La parte musicale della serata sarà curata dall’oboista Cristina Triolo, musicista di formazione classica, diplomata presso il Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo, attiva da anni in ambito orchestrale e cameristico, e dall’arpista Rebecca Mellano, interprete raffinata con una solida formazione accademica e un repertorio che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea.

All’inizio della serata, a tutte le spettatrici sarà offerto un omaggio floreale, curato dal vivaio Daveli, insieme a una creazione di arte pasticciera firmata dalla Pasticceria Di Claudio, grazie al contributo dello studio dentistico Usai e di Immobiliare 2000.

Durante la serata verrà presentata al pubblico una importante novità relativa all’edizione 2026 del Festival Letti di Notte, al quale tutte le realtà coinvolte in questo evento collaborano.

In anteprima assoluta, gli X-Beats saranno ospiti della serata e canteranno dal vivo la sigla ufficiale del Festival, eseguendola per la prima volta davanti al pubblico.