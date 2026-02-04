Iniziato il conto alla rovescia per la terza edizione di Auto Moto Turin Show

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito. AMTS – Auto Moto Turin Show annuncia le date della terza edizione, organizzata da GL events Italia a Lingotto Fiere di Torino dal 27 al 29 marzo 2026. Dopo il successo delle passate edizioni, che hanno confermato Torino come punto di riferimento per la community motoristica, l’evento si prepara a tornare con un format ancora più ricco, spettacolare e coinvolgente.

Presentata la locandina ufficiale, che testimonia lo spirito dell’evento incentrato sullo spettacolo. "La risposta entusiasta del pubblico nel 2025 ci ha spinto a concepire una nuova edizione ancora più ambiziosa, alzando ulteriormente l'asticella della qualità e dell'intrattenimento” dichiara Gabor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia. “Abbiamo arricchito il format con contenuti inediti, confermando la volontà di rendere AMTS un appuntamento imprescindibile nel calendario nazionale. Torino è pronta ad accogliere la passione di migliaia di visitatori con un evento di eccellenza".

La grande novità del 2026 è l'espansione degli spazi. AMTS compie un ulteriore salto di qualità aprendo le porte dello storico Padiglione 2 del Lingotto Fiere, la leggendaria ex Sala Presse FIAT. Questo spazio iconico si aggiungerà al Padiglione 3, all'Oval e alle aree esterne, portando la superficie espositiva totale a oltre 80.000 metri quadrati. L'ampliamento permetterà di offrire un layout rinnovato con aree tematiche verticali dedicate ai diversi mondi dell’automotive: dalle Supercar, alle auto di lusso passando per le JDM (Giapponesi), le Americane, le vetture derivanti dal Motorsport e le Restomod. Sarà presente anche un’area istituzionale con mezzi dell’Esercito italiano, della Squadra Corse del Politecnico di Torino.

Un’area dedicata ospiterà gli appassionati di Hardcore Drivers e di Abarth Club Torino. Si conferma sempre nutrita l’offerta di ricambi e accessori nell’area After Market. Infine, non mancherà un ampio Food Truck Village per rendere l'esperienza vivibile tutta la giornata. Tra le novità di questa edizione anche la collaborazione con la Vehicle Valley, ecosistema che promuove il Piemonte come hub internazionale d'eccellenza per l'innovazione nella mobilità.

Il cuore pulsante di AMTS 2026 sarà l'azione dal vivo. L'evento conferma la sua natura di "show diffuso", dove ogni padiglione offre intrattenimento attivo. La grande novità di questa edizione è la partnership con gli organizzatori di Masters of Dirt Italia, che porteranno a Torino uno show di livello internazionale. Il programma prevede:

● Spettacoli di Freestyle Motocross (FMX), BMX acrobatica e Circus Trial che lasceranno il pubblico senza fiato.

● Drifting e Stunt: Confermati gli show di stunt e delle crew di drifting nell'arena esterna.

● Drift Taxi: L'adrenalina non sarà solo da guardare ma da vivere, con l'esperienza del Taxi Drift di D-Race Italia aperta al pubblico per provare il brivido della pista in prima persona al fianco di professionisti.

● Show Arena & Oval Stage: Un calendario fitto di appuntamenti con le esibizioni di No Limit Solutions e battle di auto inedite.

INFO UTILI

● Date: 27-29 Marzo 2026 ● Luogo: Lingotto Fiere, Torino (Ingresso Nord e Sud) ● Orari: 10.00 - 19.30 ● Canali Social: @amts_torino ● Sito Web e Biglietteria: www.amtstorino.it