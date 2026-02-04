Pinerolo accoglie il ‘Black History Month’ per conoscere la storia e la cultura afro

Pinerolo accoglie il ‘Black History Month’, la rassegna culturale internazionale dedicata alla storia e alla cultura delle persone afrodiscendenti. Nato nel 1926 negli Stati Uniti, il ‘Black History Month’ è oggi celebrato in molti Paesi come momento di approfondimento e contrasto agli stereotipi razzisti che per lungo tempo hanno oscurato il contributo afrodiscendente alla contemporaneità.

Per la prima volta quest’anno la manifestazione approda anche in città, con l’ingresso nel circuito del ‘Black History Month Torino’, giunto alla sua quinta edizione. La rassegna è co-organizzata dal Progetto Sai Ciss Pinerolese, gestito dalla Diaconia Valdese, e dal Comune di Pinerolo, con la collaborazione del Circolo Arci Stranamore, che ospita uno degli appuntamenti e fornisce supporto organizzativo e logistico.

L’edizione 2026 si sviluppa attorno a tre filoni tematici: il colonialismo commerciale, donne e potere e il protagonismo afrodiscendente nell’arte e nello sport. Un percorso che vuole offrire strumenti di lettura delle disuguaglianze contemporanee e valorizzare storie spesso rimaste ai margini.

Sono tre gli appuntamenti in programma.

Il primo evento è fissato per domani, giovedì 5 febbraio, alle 18, al salone del ‘Circolo Sociale’ di via del Duomo 1, con la presentazione del libro ‘Nero su Bianco’ di Sueni De Blasi. L’opera ripercorre un viaggio personale che dalle favelas brasiliane e conduce in Italia, attraversando l’esperienza dell’orfanotrofio, dell’adozione e della formazione scolastica. Un racconto che intreccia autobiografia e riflessione critica, affrontando temi come il razzismo, il genere e l’identità. L’autrice dialogherà con Exaucée Ngoma Mbenza, collaboratrice editoriale e cofondatrice dell’associazione ‘Femme Lève Toi’, impegnata nel sostegno alle donne con figli nella Repubblica Democratica del Congo.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 7 febbraio alle 20 a Stranamore (via Bignone 89), dove si terrà una cena multiculturale preparata dalle persone accolte dal progetto Sai. Il menù proporrà piatti della tradizione ivoriana, nigeriana e tunisina. L’ingresso è riservato ai possessori di tessera Arci, con prenotazione obbligatoria.

La rassegna si concluderà domenica 8 febbraio alle 17,30 al ‘Teatro Incontro’ in via Caprilli 31 con il concerto dell’‘International Fusion Orchestra’, un gruppo di musicisti riuniti appositamente per questo festival. Le musiche intrecciano sonorità afro con tradizioni musicali internazionali e l’ingresso è a offerta libera.