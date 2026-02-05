Cantiere Terna al ponte di Bibiana: lavori notturni e rotonda percorribile ‘al contrario’

Per qualche settimana bisognerà imboccare la rotonda del ponte di Bibiana al contrario e gli operai lavoreranno la notte per non ostacolare il traffico. Queste sono alcune caratteristiche del cantiere Terna per l’interramento dell’elettrodotto, che dallo scorso anno provoca problemi alla circolazione stradale prima a Bricherasio e poi a Luserna San Giovanni.

Nei giorni scorsi l’azienda ha incontrato la Polizia locale dei due paesi per definire i dettagli dell’intervento in un punto delicato per il traffico in Val Pellice: la rotonda all’altezza del ponte di Bibiana. Si prevede infatti che il cantiere che sta scendendo lungo la sp 161 arrivi in quel punto verso il 20 febbraio: “Lungo la provinciale 161, all’altezza del mobilificio Vandalino, i lavori di interramento si sposteranno sull’altra carreggiata, quella a sinistra procedendo verso valle. Proseguiranno così fino a superare la rotonda e tornare quindi sulla destra a Bricherasio, per collegarsi al tratto già fatto prima di Natale” spiega il comandante della Polizia locale lusernese Massimo Chiarbonello.

Visto che alla rotonda confluisce il traffico non solo verso la Val Pellice ma anche verso Barge e Bagnolo, la Polizia locale ha chiesto alla ditta di lavorare la notte: “Inizieranno alle 20 e andranno avanti fino alle 7 del mattino. Potranno esserci dei piccoli interventi anche di giorno, ma solo per le gettate di cemento che non possono essere fatte di notte” aggiunge Chiarbonello.

Di notte, dunque, per chi arriva da Bricherasio, non sarà più possibile imboccare la rotonda nella direzione giusta: “Gli automobilisti dovranno percorrerla nel senso inverso ma sul posto ci saranno i movieri a dirigere il traffico” assicura l’agente.

La previsione è che i lavori alla rotonda del ponte di Bibiana inizieranno verso il 20 febbraio e che dureranno per un paio di settimane: “Auspichiamo quindi che per metà del mese di marzo il lavoro di interramento in Val Pellice sia completato” conclude Chiarbonello.