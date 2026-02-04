Disastro Pinerolo-Chivasso, Ventre: “Servono proposte condivise”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del sindaco di Villar Perosa, Marco Ventre, sulla richiesta di dimissioni dell’assessore regionale Gabusi, approvata in Consiglio comunale a Pinerolo.

Ho avuto modo di leggere la notizia circa l’approvazione in Consiglio comunale a Pinerolo di una delibera di sfiducia all’assessore regionale Gabusi: nel caso di specie trovo tale atto politico un grave errore sia nel merito ma soprattutto nel metodo (mi chiedo infatti dove sia finita la tanto decantata condivisione con il territorio del Pinerolese).

Non vi è alcun dubbio che la tratta ferroviaria Pinerolo-Chivasso presenti importanti problematiche che portano a disservizi diffusi che colpiscono le nostre comunità ma mettere in campo solo iniziative definite o definibili di ‘sgrammatura istituzionale’ non porta assolutamente a nulla (ricordo anche la scena pietosa dell’assessore di Pinerolo in stazione).

La battaglia per migliorare e rendere efficiente la linea ferroviaria Pinerolo-Chivasso è una priorità non solo di Pinerolo e dei Comuni transitanti la linea ma di tutto il Pinerolese come più volte sottolineato anche dai due Presidenti delle Unioni montani: nel caso di specie vanno evitate prese di posizione costruite sulla consueta contrapposizione di schieramenti politici ma bensì definite proposte unanimi fra sindaci rappresentanti di un intero territorio al di là della propria appartenenza politica in una logica di sana competizione con Torino.

Ma purtroppo il Pinerolese si è dimostrato ancora una volta un territorio assolutamente disunito e non coeso dove risulta difficile trovare punti di incontro e dove la dialettica spesso lascia il posto a dissapori personali (vedi la contrapposizione in materia di servizio idrico).

Ed allora la questione della linea ferroviaria Pinerolo-Chivasso può rappresentare l’ennesima occasione persa per il territorio o un clamoroso colpo di coda di un territorio che può e deve rialzarsi condividendo una linea politica unitaria nell’interesse delle nostre comunità.

Segnalo infine come in materia di linea ferroviaria Pinerolo-Chivasso mi ero personalmente attivato con altri sindaci per l’approvazione nei rispettivi consigli dei Comuni del Pinerolese di una delibera che impegnava i candidati consiglieri in Regione a porre la questione all’ordine del giorno della loro futura attività ma anche questa iniziativa non ha trovato la piena condivisione dei territori.

Ed allora nel dare voce a molti dei colleghi sindaci nella disponibilità a lavorare insieme.