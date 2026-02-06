Grugliasco Dog Friendly: un percorso per rafforzare la relazione tra cane e persona

Il professor Antonio Borrelli del Dipartimento di Scienze Veterinarie, in collaborazione con la Città di Grugliasco e il team di esperti cinofili UAM Umanimalmente, annuncia l'edizione 2026 del progetto Grugliasco DOG Friendly, un'iniziativa pensata per creare un rapporto positivo tra il cane e la sua persona di riferimento, promuovendo la comprensione reciproca e la convivenza responsabile.

Il corso è gratuito ed è rivolto ai soli residenti nel Comune di Grugliasco.

Struttura del programma

Il programma prevede un totale di 12 incontri, suddivisi in sessioni teoriche e pratiche, con l'obiettivo di formare cittadini più consapevoli e cani più equilibrati.

Il percorso prenderà il via giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 20 con una serata inaugurale dedicata alla presentazione del programma e agli obiettivi dell’iniziativa: la partecipazione alla serata è su iscrizione obbligatoria, con un massimo di 30 persone, previa compilazione del seguente form: https://forms.gle/AjBGDEdWeVKjpmmUA

Calendario degli incontri

· Giovedì 12 febbraio 2026 ore 20:00 – 22:00 – Presentazione e inizio del progetto presso il Canile Sanitario comunale di Grugliasco. Ingresso da Piazza Morselli, 1. La partecipazione all’incontro sarà fondamentale per l'adesione al percorso cinofilo. In

questa occasione la presenza del cane non è prevista. Primo argomento: La legislazione e il buon senso.

· Giovedì 19 febbraio 2026 ore 20:00 – 22:00 – Comunicazione.

· Giovedì 05 marzo 2026 ore 20:00 – 22:00 – I bisogni del cane.

· Giovedì 19 marzo 2026 ore 20:00 – 22:00 – Gioco e attrezzatura. Al termine di questo ciclo, verrà rilasciato un attestato di partecipazione per chi ha seguito tutti gli incontri teorici.

Selezione per la fase pratica

Venerdì 10 aprile 2026, dalle 17:00 alle 19:00, si svolgerà una valutazione dei binomi cane-persona. Verranno selezionati 12 binomi, suddivisi tra gli educatori, per accedere alla fase pratica.

Incontri pratici

Gli incontri saranno organizzati in piccoli gruppi, con un massimo di tre binomi per educatore.

1. Conoscenza reciproca e gioco

2. Attenzione e luring

3. Richiamo

4. Seduto, terra e resta

5. Gestione del guinzaglio

6. Passeggiata in esterno

Esame finale

Al termine del percorso, verrà effettuata una prova pratica per valutare i progressi raggiunti.

Requisiti per la partecipazione

Persone

· Residenza a Grugliasco (il cane può essere intestato ad un'altra persona).

· Maggiore età.

· Partecipazione continuativa: deve essere sempre la stessa persona a seguire gli incontri.

· Scelta del giorno per la pratica in base alle disponibilità degli educatori.

· È consentita una sola assenza.

Cani

· Età minima: 12 mesi.

· Buono stato di salute, microchip e vaccinazioni in regola.

· Nessun problema comportamentale grave.

· Non ammessi cani in calore, in gravidanza, in allattamento o cani d’assistenza.

Per aderire, è fondamentale prendere parte alla serata di presentazione giovedì 12 febbraio 2026.

Questo percorso rappresenta un’opportunità per sviluppare una relazione più consapevole con il proprio cane, migliorando la convivenza e la qualità della vita di entrambi.