Meteo, ultima perturbazione nel fine settimana e poi arriva un po' di stabilità

Ultima perturbazione e poi un po' di stabilità su Torino e provincia. Lo dicono gli esperti di Datameteo, che prevedono un paio di giorni di tregua, un'ultima perturbazione tra domenica e lunedi e poi si apre un periodo più stabile.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domani cielo poco nuvoloso per velature e nubi alte, anche se stamattina splenderà incontrastato il sole. Possibile qualche nebbia domani mattina sulle pianure più orientali. Temperature in risalita soprattutto in montagna, con massime tra i 10 e i 12 °C, in calo già da sabato per copertura nuvolosa maggiore. Minime domani mattina tra 0 e 3 °C con possibili brinate specie dove c'è ancora neve al suolo. Venti generalmente assenti o deboli variabili.

Domenica 8 e lunedì 9 febbraio fino al primo pomeriggio cielo molto nuvoloso o coperto per l'avvicinarsi di una perturbazione da ovest. Piogge dal pomeriggio a partire dalle Alpi sudoccidentali, in estensione verso est, e in graduale attenuazione a partire dalla notte successiva. Nevicate su Alpi partire dai 1000/1200 m. Milgioramento dal pomeriggio di lunedì. Temperature in calo, ma nella media del periodo, con valori compresi tra 7 e 9 °C, minime in rialzo per il cielo coperto e comprese tra 2 e 6 °C su pianure. Venti ancora assenti o deboli nordorientali.

Successivamente le correnti in quota si disporranno più da nordovest, per cui le perturbazioni arriveranno ma le precipitazioni saranno relegate alle Alpi di confine e alla Valle d'Aosta, mentre in pianura il tempo sarà più stabile.

Per maggiori approfondimenti sulla zona di Torino è possibile consultare il sito di Datameteo.