I Mat ed Pinareul tornano alla riscossa con il loro T-Rex per le sfilate di Carnevale

Pinerolo ha il suo carro per il Carnevale 2026. Il gruppo dei ‘Mat ed Pinareul’ ha lavorato da quest’estate, nella sede di Riva, alla ricostruzione del T-Rex, che l’anno scorso aveva subito un incidente a inizio stagione.

“A febbraio 2025, prima di arrivare alle sfilate, si è rotta la testa del Tirannosauro e per motivi di sicurezza abbiamo deciso di fermare il carro, lasciandolo così da sistemare e rimandandolo a quest’anno. Soprattutto perché avevamo paura che avesse problemi strutturali anche interni”, spiega Sara Lorenzatto, referente del gruppo.

Per l’edizione 2026 si è pensato di tenere lo stesso carro, visto che non era uscito in sfilata. Si è dunque lavorato alla ristrutturazione della parte rotta, ricontrollando attentamente la struttura complessiva, e sono state apportate alcune migliorie: “Abbiamo iniziato quest’estate, in modo da avere tutto il tempo per verificare i vari componenti a menta lucida, con calma, e aggiungere qualche movimento. Abbiamo anche sistemato la cartapesta dove serviva”.

Il carro dei Mat ‘Più denti. Remake’ rappresenta, anche nel suo stesso titolo, la costante ricerca dell’impossibile da parte dell’uomo, qualcosa di tanto irrealizzabile quanto riportare in vita i dinosauri. Le prossime uscite di febbraio saranno il 15 a Rivoli, il 17 a Poirino in notturna, il 21 a Borgaretto e a La Loggia in notturna. A marzo il 1° si sfilerà a Giaveno, il 14 a Cavour in notturna, il 15 a Grugliasco, il 22 a Piossasco e infine il 28 a Orbassano in notturna.