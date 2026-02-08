Corso Regio Parco, ripristinate le panchine dopo i disordini del corteo per Aska

A distanza di circa una settimana dai gravi disordini che hanno interessato alcune zone della città, tornano alla normalità anche gli arredi urbani di corso Regio Parco. In particolare, nei giorni scorsi l’Ufficio Tecnico della Circoscrizione 7 è intervenuto per ripristinare le panchine che erano state sradicate dalla loro sede durante gli atti di vandalismo avvenuti nell’area.

L’intervento ha riguardato uno dei tratti più frequentati del corso, punto di riferimento quotidiano per residenti e commercianti. Le panchine, divelte e spostate durante i momenti di tensione legati ai disordini riconducibili all’area antagonista di Askatasuna, sono state ricollocate e messe in sicurezza, restituendo il giusto onore alla passeggiata.

A darne notizia sono stati esponenti della Circoscrizione, che hanno sottolineato l’importanza di un’azione rapida per limitare i disagi alla cittadinanza. "Dopo gli atti che hanno interessato il nostro territorio - precisa la coordinatrice all'Ambiente, Marta Sara Inì -, ci siamo attivati per rimettere in ordine quanto danneggiato, ridando ai residenti e ai commercianti uno spazio urbano curato e fruibile".

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, che ha rimarcato come il ripristino degli arredi sia un segnale concreto di attenzione verso il quartiere: un modo per voltare pagina dopo i disordini e riaffermare il valore degli spazi pubblici come luoghi di incontro.