Nuova stazione degli autobus: partiti i lavori, apertura prevista nel 2027

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione della nuova stazione degli autobus in via Fossata, a Borgo Vittoria. Il progetto riguarda l’ex area industriale Kerry, tra via Fossata e corso Venezia, vicino apiazza Baldissera e alla stazione Rebaudengo-Fossata, e punta a sostituire l’attuale capolinea Flixbus di corso Vittorio Emanuele II.

La nuova struttura sarà un hub moderno e funzionale, con 18 stalli dedicati ai bus a lunga percorrenza e 15 per le linee brevi. L’autostazione sarà aperta 24 ore su 24 e offrirà servizi come bar, ristorante, area relax per autisti con docce, servizi igienici automatizzati e un parcheggio da 130 posti, di cui 95 pubblici, dotato di copertura fotovoltaica. Alcuni stalli saranno predisposti per la ricarica dei pullman elettrici.

Accanto alla stazione sorgerà anche un hotel a quattro stelle, completando così un intervento di riqualificazione urbana atteso da anni. L’area, abbandonata negli ultimi decenni, era diventata un rifugio per spacciatori e senza fissa dimora.

L’obiettivo è completare la nuova stazione e l’albergo entro l’inizio del 2027, dando così alla città un hub moderno e funzionale per gli spostamenti su lunghe tratte, in un momento di crescita del trasporto in autobus, trainato da compagnie come Flixbus, Itabus e Marino.