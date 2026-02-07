Circoscrizione 8, sette chioschi abbandonati in cerca di rilancio

Dopo anni di chiusura e abbandono, si apre una nuova prospettiva per i chioschi cittadini. È stato infatti pubblicato il bando per il recupero delle strutture presenti nei quartieri, molte delle quali inutilizzate da tempo. A darne notizia è il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che parla di un’occasione concreta di rigenerazione urbana e di rilancio economico.

"L’iniziativa - spiega Miano, rappresenta una nuova opportunità di lavoro e sviluppo legata ai servizi di prossimità, pensata per restituire valore ai territori e rispondere ai bisogni quotidiani dei residenti". Superata la fase iniziale dedicata alle manifestazioni di interesse, il percorso entra ora nella sua fase operativa, con le prossime aggiudicazioni che apriranno la strada alle nuove aperture.

Sul territorio della Circoscrizione 8 sono sette i chioschi messi a disposizione attraverso il bando. Le strutture si trovano in corso Massimo d’Azeglio 118, corso Fiume 2, via Nizza 301, piazza Hermada 3, via Luigi Spazzapan 18, corso Bramante 82 e corso Corsica 16, in punti strategici e ad alta frequentazione.

L’obiettivo dell’amministrazione circoscrizionale è quello di trasformare spazi oggi inutilizzati in presìdi attivi di quartiere, capaci di coniugare decoro, servizi e nuova occupazione.