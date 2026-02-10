La Palestra della Memoria arriva a Lusernetta grazie ai volontari civici

Attività semplici per solleticare la memoria e stimolare i ricordi, preparate da sei volontari che a Lusernetta si prenderanno cura della Palestra della Memoria, parte del grande progetto di Comunità Amica delle Persone con Demenza, di cui il paese è entrato a far parte nel 2022.

L’iniziativa è a cura del Servizio Innovazione Sviluppo della Diaconia Valdese, l’Asl To3 e il Ciss Pinerolese, con la collaborazione dei 9 Comuni della Val Pellice della Comunità Amica e dell’ambulatorio Con Cura – Medicina di Famiglia. È un tassello in più che va ad aggiungersi ai Caffè Alzheimer, dedicati ad accogliere le persone affette da demenza e i loro famigliari.

Le Palestre della Memoria hanno però una funzione diversa: aperte a tutte le persone over 65, puntano a rafforzare le capacità cognitive e, allo stesso tempo, a contrastare isolamento e solitudine.

“Ci saranno attività semplicissime mirate a mantenere attiva la memoria, sensibilizzarla, solleticarla. Gli strumenti possono essere vari, ad esempio far raccontare, scrivere o ricordare momenti passati oppure la storia degli edifici circostanti – spiega il sindaco di Lusernetta Alex Maurino –. I nostri volontari organizzeranno gli incontri, con la supervisione delle psicologhe dell’Asl, adattandosi anche in base a chi prenderà parte all’iniziativa. Vorrei ringraziarli tantissimo, per la prontezza con cui hanno aderito: hanno subito capito l’intensità e l’intento del progetto, rendendolo realizzabile anche nella nostra piccola comunità”.

La giornata di presentazione a Lusernetta si terrà giovedì 19 febbraio al Centro Anziani in piazza Sant’Antonio. In questa occasione verranno date ulteriori indicazioni sui futuri appuntamenti, al momento previsti ogni giovedì dalle 15 alle 17.

Gli incontri sono gratuiti e accessibili anche a persone degli altri paesi della valle, così come negli altri quattro comuni in cui si stanno al momento attivando le Palestre della Memoria: a Bobbio Pellice il martedì, a Bricherasio il mercoledì, a Bibiana il giovedì e a Luserna San Giovanni il venerdì.

Per informazioni è possibile contattare il 339 8551462 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.